Многодетное медвежье семейство сделало сэлфи для ученых в Приморье

Медведицу с рекордным количеством медвежат зафиксировали фотоловушки

Владивосток, пятница, 21 июля , РИА Vladnews.

Крупная бурая медведица сразу с пятью медвежатами попала на фотоловушку национального парка «Земля леопарда», сообщает РИА VladNews со ссылкой на ФГБУ "Земля леопарда".

Стоит отметить, что настолько большой выводок – единичный случай, для Приморья он и вовсе первый.

Редчайшая «встреча» с многодетной семьей произошла в северной части нацпарка у границы с Китаем. Одна из установленных здесь автоматических камер сделала несколько уникальных снимков, зафиксировав проход по тропе взрослой медведицы и ее подрастающих детенышей.

Кадры были сделаны в марте этого года и получены сотрудниками отдела науки в июле.

Специалисты отмечают, что обычно самка этого вида приносит двух-трех, редко четырех детенышей. Еще большая уникальность этой семьи в том, что всем пяти малышам идет уже второй год. Даже в небольших выводках далеко не каждый медвежонок доживает до второй в своей жизни весны, ведь дикая природа таит немало опасностей для маленького зверя. Однако благодаря мудрой и заботливой матери каждый из мишек смог успешно пережить один из самых сложных и опасных периодов, который приходится на первые годы медвежьей жизни.