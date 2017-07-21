Лайнер «Costa Victoria» в пятый раз в этом году посетит Владивосток

Корейские туристы познакомятся с достопримечательностями приморской столицы

Владивосток, пятница, 21 июля , РИА Vladnews.

В понедельник, 24 июля, в 12:45 круизный лайнер «Costa Victoria» вновь пришвартуется в порту Владивостока к причалам Морского Вокзала, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ООО "Владивостокский морской терминал".

На борту лайнера находятся более двух тысяч туристов из Южной Кореи. «Costa Victoria» прибывает во Владивосток из Сокчо, далее следует к берегам Японии в город Канадзава, следующим портом станет Пусан.

В 13:00 на видовой площадке Морского вокзала состоится церемония приветствия пассажиров и экипажа лайнера.

«CostaVictoria» пробудет во Владивостоке практически весь день и отойдет от причала Морского вокзала в 23:00 по местному времени. За это время иностранные туристы намерены познакомиться с достопримечательностями Владивостока, историческим центром, музеями города и с его новыми символами - уникальными мостами. Горожане и гости города смогут увидеть процесс швартовки, отшвартовки лайнера, сделать уникальное фото на его фоне, пообщаться с путешествующими на нем туристами.