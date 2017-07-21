Пятеро приморцев нарубили деревьев практически на 6 млн рублей

В Приморье возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная рубка лесных насаждений».
Установлено, что в 2016 году пятеро жителей Красноармейского района, осуществляя незаконную заготовку древесины на территории Вострецовского и Голубичного лесничеств, вырубили деревья породы дуб и ясень, уничтожив подрост и молодняк. Ущерб превысил 5,8 млн рублей.
В ходе розыска были задержаны подозреваемые, по данному факту возбуждено уголовное дело. В ходе обысков изъяты трелевочный трактор, автотранспорт для перевозки незаконно заготовленной древесины, бензопилы.
В рамках расследования собрана доказательственная база причастности обвиняемых к совершению преступления. Расследование завершено.
Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.