Пятеро приморцев нарубили деревьев практически на 6 млн рублей

Злоумышленники пойдут под суд

Владивосток, суббота, 22 июля , РИА Vladnews.

В Приморье возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная рубка лесных насаждений».

Установлено, что в 2016 году пятеро жителей Красноармейского района, осуществляя незаконную заготовку древесины на территории Вострецовского и Голубичного лесничеств, вырубили деревья породы дуб и ясень, уничтожив подрост и молодняк. Ущерб превысил 5,8 млн рублей.

В ходе розыска были задержаны подозреваемые, по данному факту возбуждено уголовное дело. В ходе обысков изъяты трелевочный трактор, автотранспорт для перевозки незаконно заготовленной древесины, бензопилы.

В рамках расследования собрана доказательственная база причастности обвиняемых к совершению преступления. Расследование завершено.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.