Председатель Приморской ассоциации автошкол: Уже сейчас автошколы никто не контролирует

Стало известно, почему внедрение обучения пользованию ЭРА-ГЛОНАСС и европротоколами будет бесполезно

Владивосток, пятница, 21 июля , РИА Vladnews.

Минобрнауки выступило с инициативой по введению в программу обучения в российских автошколах "науке" составления европротоколов (для оформления ДТП в отдаленных районах) - вне зависимости от категории прав, на получение которых претендует учащийся, сообщает РИА VladNews. Также предполагается ввести обязательное обучение пользованию кнопкой ЭРА-ГЛОНАСС (это не коснется только граждан, обучающихся вождению на категорию А).

Как отмечают в министерстве, нововведение «не повлечет негативных социально-экономических, финансовых и иных последствий и не потребует дополнительных расходов федерального бюджета». В то же время, добавление новых элементов в программу обучения способно увеличить число часов, а значит и повысить плату за обучение.

Вместе с тем, как сказал в беседе с корреспондентом РИА VladNews председатель правления Приморской ассоциации автошкол Александр Николаев, вряд ли добавление дополнительной нагрузки в программу обучения повлияет на стоимость обучения:

- Я думаю, что это никак не повлияет, - сказал Александр Николаев. - Потому что даже та программа, которая есть сейчас - ее никто не контролирует. Есть определенное количество часов, которые человеку должны выдать во время обучения. Есть Рособрнадзор, который должен проверять - но может это делать только с подачи прокуратуры, но те могут действовать только по жалобе граждан. Человек должен прийти в прокуратуру, написать жалобу - и тогда те могут дать сигнал в надзорное ведомство о проведении внеплановой проверки. Но откуда человеку знать точно, что именно должны ему выдать и сколько это часов? Все это просто показывает, что новая инициатива - это чей-то способ показать, что он работает. В целом неясно, для чего все это. И вся затея не даст результата.