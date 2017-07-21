Еще шесть приморских пляжей ждут отдыхающих

Всего в крае открыто для отдыха порядка 70 пляжей

Владивосток, пятница, 21 июля , РИА Vladnews.

Еще шесть пляжей в Надеждинском, Партизанском и Ханкайском районах прошли техническое освидетельствование. Всего в Приморье признаны безопасными для отдыха около 70 пляжей, сообщает РИА VladNews со ссылкой на краевую администрацию.

В настоящее время межведомственная комиссия освидетельствовала и допустила к работе 69 пляжей в 12 муниципалитетах. Всего в этом году для купания будут открыты около 80 пляжей. По мнению специалистов, в этом сезоне в Приморье количество пляжных территорий, соответствующих всем нормам, превысит показатель прошлого года почти на треть.

Как рассказали специалистов, наибольшей популярностью традиционно пользуются места отдыха в Находке и Владивостоке, а также в Хасанском и Партизанском муниципальных районах.

Напомним, в прошлом году, несмотря на короткий купальный сезон, на пляжах Приморья отдохнуло более миллиона туристов.