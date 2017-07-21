В Приморье выявлена крупная автомобильная контрабанда

Таможенники Находки обнаружили 11 тонн незадекларированного товара

Владивосток, пятница, 21 июля , РИА Vladnews.

В Приморье находкинской таможней возбуждено административное дело по части 3 статьи 16.1 КоАП РФ - по факту незаконного перемещения товаров, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ДВТУ.

В таможню была подана транзитная декларация, в которой заявлены сведения о ввезенных из КНР автомобильных запчастях. Контейнер, в котором находился товар, был сканирован. Анализируя полученные изображения, таможенники обнаружили товар, не соответствующий официально заявленному. Досмотр подтвердил, что наименования автозапчастей весом более 11 тонн не совпадают с информацией, поданной в таможню.

Устанавливаются все обстоятельства нарушения закона, за которое предусмотрено наказание в виде штрафа до 100 тысяч рублей с возможной конфискацией товаров.