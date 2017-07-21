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Общество

Владивостокцев допустят до управления городом

Создается Общественный совет при городской думе
Фото: Алексей Воронин, газета Фото: Алексей Воронин, газета "Владивосток"
Владивосток, пятница, 21 июля , РИА Vladnews.

Комитет по местному самоуправлению, правопорядку и законности рассмотрел и рекомендовал думе Владивостока принять решение «О начале процедуры формирования Общественного совета Думы города Владивостока», сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу органа исполнительной власти.

Председатель комитета Михаил Веселов отметил, что Общественный совет создается в целях обеспечения взаимодействие жителей приморской столицы и общественных объединений с органами местного самоуправления Владивостока.

Совет создается на три года и состоит из девяти человек. Он формируется из представителей местных общественных объединений. К исполнению своих полномочий приступает после утверждения состава городской думой.

Рассмотрев проект решения о начале процедуры формирования Общественного совета, комитет рекомендовал Думе города Владивостока принять документ.

Также на заседании комитета по местному самоуправлению, правопорядку и законности депутаты рассмотрели ряд проектов правовых актов по вопросам муниципальной службы, разработанных в целях приведения действующих МПА в соответствие с изменениями федерального и краевого законодательства. 

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