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Автомобиль смяло в аварии во Владивостоке

Автомобилист не справился с управлением и протаранил автобусную остановку
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, пятница, 21 июля , РИА Vladnews.

Серьезная авария произошла во Владивостоке, сообщает корреспондент РИА VladNews.

Инцидент произошел в районе улицы Шилкинская. Участником аварии стал один автомобиль марки Honda Fit. Водитель авто значительно превысил скорость, транспорт занесло, после чего он протаранил автобусную остановку. От удара автомобиль перевернулся. По счастливой случайности, в этот момент пешеходов на остановке не оказалось. 

Сам водитель авто не пострадал, однако доставил серьезные проблемы другим участникам движения, которые встали в многокилометровую пробку.

Обстоятельства случившегося еще предстоит выяснить.

Если вы стали очевидцем интересных событий - пишите, присылайте фото и видео в WhatsApp РИА VladNews по номеру + 7 994 000 01 02.

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