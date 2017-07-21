За минувшие сутки во Владивостоке выпало 122% декадной нормы дождя

В некоторых районах края продолжают идти дожди

Владивосток, пятница, 21 июля , РИА Vladnews.

За минувшие сутки на большей территории Приморья прошли ливневые дожди с грозами с количеством 15–48 мм. В разных районах выпало опасное количество дождя 50–81 мм за 12 часов и менее. Виной значительного ухудшения погоды явилась активизация фронтальных разделов и интенсивная грозовая деятельность, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Примпогоду.

Максимальная температура днем при дожде наблюдалась около +22…+24 °C, при прояснениях +25…+30 °C. Минимальная температура изменялась от +13 °C на севере до +22 °C на юге.

Во Владивостоке за прошедшие сутки выпало 122 % от декадной нормы осадков. Температура воздуха днём была +22…+24 °C, ночью +18…+19 °C.

Сегодня, 21 июля, активная часть фронтальных разделов сместится на восточную половину края. Здесь сохранится дождь, в первой половине дня сильный, в отдельных районах очень сильный. В западной половине дожди прекратятся. На побережье и местами в крае усилится северо-западный ветер. Температура воздуха +25…+29 °C, при дожде +19…+24 °C.

Во Владивостоке с утра было пасмурно, шел дождь. В середине дня прояснит. Ветер сохранится северо-западный сильный. Воздух прогреется до +23…+26 °C.