На титульной обложке свежего номера журнала "OFF" глава города Владивостока Игорь Пушкарев, сообщает РИА VladNews со ссылкой на VIII канал. Он - центральная фигура выпуска.
Глава Владивостока – центральная фигура номера
Игорь Пушкарев продолжает благодарить жителей приморской столицыВладивосток, пятница, 21 июля , РИА Vladnews.
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