Стали известны пугающие данные о падении детей из окон в Приморье

Все дети живы, но некоторые находятся в больницах в тяжелом состоянии

Владивосток, пятница, 21 июля , РИА Vladnews.

Страшная тенденция падения детей из окон многоэтажек в Приморье пугает специалистов, сообщает РИА VladNews. Как сообщили корреспонденту РИА VladNews в Приморском центре медицины катастроф. Возраст пострадавших - от 2 до 16 лет (большинство - 2-6 лет), некоторые из них - в тяжелом состоянии находятся в больницах края. Все дети выжили.

Основная причина несчастий - москитные сетки: родители оставляют окна открытыми для проветривания, дети облокачиваются на сетки - и выпадают из окон. Причем все эти семьи - вполне благополучные, детей никто не забросил.

За июль произошло уже восемь трагедий:

1 июля: в селе Чугуевка 2-летний ребенок выпал из окна 4 этажа; 1 июля: во Владивостоке 3-летний ребенок выпал из окна 3 этажа; 3 июля: в селе Михайловка 7-летний ребенок упал с крыши гаража; 9 июля: во Владивостоке 4-летний ребенок выпал из окна 5 этажа; 15 июля: в селе Чугуевка 16-летний подросток упал с высоты 5 этажа; 16 июля: в Уссурийске 4-летний малыш упал с высоты 4 этажа; 17 июля а Артеме 4-летний ребенок выпал из окна 4 этажа; 19 июля: в Дальнегорске 3-летняя девочка выпала из окна 3 этажа.

Департамент здравоохранения администрации Приморского края призывает родителей быть бдительными. Кроме того, для педиатров региона одной из приоритетных задач поставлено проведение профилактических бесед с детьми.