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Приморцы угнали у ребенка велосипед

Злоумышленника нашли по отпечаткам пальцев
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, пятница, 21 июля , РИА Vladnews.

В отдел полиции обратилась жительница Находки, которая сообщила о краже, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ведомство.

Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции опросили потерпевших. Было установлено, что вечером сын заявительницы оставил свой велосипед на лестничной площадке многоквартирного дома, расположенного по Приморскому бульвару, а утром обнаружил его пропажу.

В ходе осмотра места происшествия эксперт-криминалист изъял следы отпечатков пальцев рук подозреваемых. Дактилоскопическая экспертиза позволила полицейским установить личность злоумышленников.

В ходе розыска сотрудники полиции задержали двоих 20-летних жителей Находки, которые дали признательные показания. В ходе обысков по месту жительства похищенные велосипеды изъяты и возвращены законным владельцам.

По данному факту были возбуждены уголовное дело по статье «Кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину».

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