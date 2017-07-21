Приморец зарабатывал на продаже несуществующих топливных карт

40-летний житель Артема обвиняется в мошеннических действиях, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ведомство.
Установлено, что обвиняемый отправлял на мобильный телефон потерпевших сообщение с информацией о продаже топливных транспортных карт. Перезвонив по указанному в смс телефону, покупатели договаривались с продавцом о встрече. Получив оплату, злоумышленник, под предлогом необходимости отлучиться за картой, скрывался. Потерпевшие обратились за помощью в полицию. Злоумышленник был задержан.
В ходе следствия была доказана причастность обвиняемого к 11 эпизодам противоправной деятельности. Ущерб, причиненный потерпевшим, превысил 150 тыс. рублей.
По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».
Расследование завершено, уголовное дело передано в суд для дальнейшего рассмотрения. Злоумышленнику грозит лишения свободы до пяти лет.