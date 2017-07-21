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Долгостроям Владивостока дали срок

Чиновников призвали к ответу
Владивосток, пятница, 21 июля , РИА Vladnews.

Людей, которые вложили в строящееся жилье последние деньги, а взамен получили лишь головную боль во Владивостоке больше тысячи. Однако, в реестре обманутых дольщиков значится всего 105 человек. Именно этой небольшой группе краевые власти планируют помочь. А вот что делать остальным? Таким вопросом задались депутаты на заседании комитета Законодательного собрания. К ответу призвали инспекцию регионального строительного надзора и контроля в области долевого строительства Приморского края, сообщает РИА VladNews со ссылкой на VIII канал.

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