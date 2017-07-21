Стихия «прокатилась» по Владивостоку

Городские службы устраняют последствия сильного ливня

Владивосток, пятница, 21 июля , РИА Vladnews.

Спецтехника и бригады рабочих муниципального учреждения «Содержание городских территорий» устраняют последствия стихии на улицах Владивостока, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации города. Главная задача коммунальных служб - убрать наносы и оползни с дорог и пешеходных зон, прочистить систему ливневой канализации для ускорения сброса воды.

Как сообщили в МБУ «Содержание городских территорий», потоки воды выносят с сопок на проезжую часть камни, ветки и мусор, засоряя решетки ливневой канализации. Чтобы вода уходила с проезжей части быстрее, дорожные службы оперативно прочищают решётки ливнеприемников. Ливневые приямки и решетки, забитые илом, камнями и другим мусором, оперативно прочищают спецоборудованием - канало-промывочными машинами. Наносы грунта с проезжей части сметают звенья тракторов, а также дорожные рабочие.

Силами дорожных рабочих муниципального учреждения устраняются последствия стихии по улицам Адмирала Юмашева, Светланской, Фадеева, Русской, 50 лет ВЛКСМ, проспекту 100-летия Владивостока, Пограничной и других.