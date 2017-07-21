Бадминтонисты из 18 стран сошлись во Владивостоке на турнире Russian Open

Турнир в этот раз проходит по-особенному

Владивосток, пятница, 21 июля , РИА Vladnews.

Владивосток у бадминтонистов со всего мира уже стал постоянной остановкой в соревновательном календаре. Самым классовым турниром в приморской столице является Russian Open. Эта международная битва собирает лучших игроков планеты с 2004 года. В этот раз в спорткомплексе «Олимпиец» встретились представители 18 стран, а сами соревнования растянулись на целую неделю, сообщает РИА VladNews со ссылкой на VIII канал.