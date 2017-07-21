Владивосток у бадминтонистов со всего мира уже стал постоянной остановкой в соревновательном календаре. Самым классовым турниром в приморской столице является Russian Open. Эта международная битва собирает лучших игроков планеты с 2004 года. В этот раз в спорткомплексе «Олимпиец» встретились представители 18 стран, а сами соревнования растянулись на целую неделю, сообщает РИА VladNews со ссылкой на VIII канал.
Бадминтонисты из 18 стран сошлись во Владивостоке на турнире Russian Open
Турнир в этот раз проходит по-особенномуВладивосток, пятница, 21 июля , РИА Vladnews.
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