Электричество восстанавливается в отключенных районах Владивостока

Коммунальная авария произошла во время ночного ливня

Владивосток, пятница, 21 июля , РИА Vladnews.

Единая диспетчерская служба Владивостока сообщает: в настоящее время ведутся восстановительные работы на электрических сетях в ряде районов города (Токаревская кошка, поселок острова Русский, улица Пушкинская и ряд других), где в результате ночного ливня произошли локальные коммунальные аварии, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации города.

В целом службы жизнеобеспечения Владивостока, благодаря профилактическим мерам, справились с последствиями стихии без серьезных происшествий.