Пожертвовать или нет — вот в чем вопрос. Каждый день жители Владивостока отдают деньги волонтерам с прозрачными коробками. Но прозрачны ли цели? Помочь больным детям или бездомным животным призывают добровольцы. Однако у горожан все чаще появляются сомнения: доходят ли деньги до нуждающихся? Мошенничество в сфере благотворительности обсудили на круглом столе представители власти края и общественные организации, сообщает РИА VladNews со ссылкой на VIII канал.
Автобусные пожертвования — мошенничество или благотворительность?
Коробки с сюрпризомВладивосток, пятница, 21 июля , РИА Vladnews.
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