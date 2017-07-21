Автобусные пожертвования — мошенничество или благотворительность?

Коробки с сюрпризом

Владивосток, пятница, 21 июля , РИА Vladnews.

Пожертвовать или нет — вот в чем вопрос. Каждый день жители Владивостока отдают деньги волонтерам с прозрачными коробками. Но прозрачны ли цели? Помочь больным детям или бездомным животным призывают добровольцы. Однако у горожан все чаще появляются сомнения: доходят ли деньги до нуждающихся? Мошенничество в сфере благотворительности обсудили на круглом столе представители власти края и общественные организации, сообщает РИА VladNews со ссылкой на VIII канал.