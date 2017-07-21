Во Владивостоке обрушилась подпорная стена

Водители припарковались, несмотря на предупреждение

Владивосток, пятница, 21 июля , РИА Vladnews.

Во Владивостоке на улице Тигровой обрушилась подпорная стена: в результате серьезные повреждения получил автомобиль Honda CR-V, несколько меньшие повреждения получили Toyota Rush и Toyota Probox, сообщает корреспондент РИА VladNews со ссылкой на ДПС-Контроль.Протяженность разрушенного участка составляет порядка 20 метров, высота - около 8 метров.

Обрушение произошло утром 21 июля после ливневых дождей. Местные жители отмечают, что здесь была предупреждающая надпись о плохом состоянии стены, однако автомобилисты припарковались, несмотря на предупреждение.

В результате односторонняя улица Тигровая оказалась перекрыта.

Известно, что люди в результате ЧП не пострадали.

Как прокомментировали в администрации Владивостока, на месте уже работают спецтехника и рабочие, которые устраняют последствия обрушения. Старые бетонные блоки, опору и грунт демонтируют. В настоящее время принимается решение о восстановлении подпорной стены.