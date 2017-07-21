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Общество

Несколько районов Приморья остались без электричества в результате циклона

Сильный дождь осложнил проезд на ряде дорог
Фото: администрация ПК Фото: администрация ПК
Владивосток, пятница, 21 июля , РИА Vladnews.

В результате прошедшего циклона на территории Приморского края было частично отключено электричество в нескольких районах края, а также осложнен проезд на ряде дорог, сообщает РИА VladNews со ссылкой на администрацию края.

По информации ЖКХ края, за сутки в регионе произошло 59 аварийных отключений электричества в 16 муниципалитетах. В настоящее время большинство аварий уже устранены, однако в Артемовском, Владивостокском, Уссурийском городских округах, а также Анучинском, Михайловском, Тернейском и Яковлевском районах еще ведутся восстановительные работы.

Специалисты отмечают, что ремонтные работы осложняют сильный ветер и проливной дождь.

Также из-за сильного ливня было нарушено движение транспорта в Уссурийском городском округе. Так, вода за сутки поднялась на один метр, в результате чего смыта временная насыпь, ведущая к селу Кроуновка. В настоящее время на данном участке организована лодочная переправа, дежурят сотрудники ДПС и МЧС России по Приморскому краю.

Также подтоплены дороги в районе микрорайонов 3-й километр и Слобода. На данных участках дороги усложнен проезд автотранспорта, а также подтоплены подвалы многоквартирных домов», – уточнили в администрации.

Кроме этого, размыта часть дороги на перевале Высокогорский на 345-м километре дороги Осиновка-Рудная Пристань.

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