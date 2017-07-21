Эксперт: Реликтовое озеро еще можно сохранить

Специалист прокомментировал историю с озером на Патрокле

Владивосток, пятница, 21 июля , РИА Vladnews.

Доктор биологических наук, главный научный сотрудник Тихоокеанского океанологического института им. В.И. Ильичева ДВО РАН Владимир Раков прокомментировал нашумевшую историю, связанную с реликтовым озером в районе бухтыПатрокл во Владивостоке, сообщает корреспондент РИА VladNews.

Напомним, не так давно экологи заинтересовались проблемой загрязнения древнего озера, которому, по подсчетам специалистов, уже более пяти тысяч лет. На этот раз беспокойство вызвано письмами неравнодушного владивостокца, который и написал об озере Владимиру Ракову. Кроме того, в в Роспотребнадзор и Росприроднадзор были направлены запросы по проблеме загрязнения озера. Поступил также запрос от надзорных органов в Общественный экспертный совет по экологической безопасности..

"Мне действительно около 10-30 лет назад приходилось заниматься изучением этого озера в бухте Патрокл, я даже написал в 2008 году статью о нем. Тогда это озеро еще не окружали многоэтажные жилые дома и дороги со всех сторон, оно было живым - в нем было много редких и интересных видов пресноводных моллюсков, раков, рыб. На берегу сидели рыбаки, в прибрежных зарослях утки высиживали птенцов, перелетные птицы садились на гладь озера отдохнуть, а чайки здесь "опреснялись" и ночевали. Я водил сюда студентов-биологов на экскурсии, где мы выполняли с ними небольшие научные исследования, изучая особенности роста и размножения моллюсков, собирали разных животных для экспериментов на кафедре гидробиологии и ихтиологии ДВГУ", - рассказывает Владимир Раков.

"Это было одно из замечательных мест в городе, где можно было много узнать не только об озере, его истории, фауне и флоре, но и о морских сообществах соседних бухт Патрокл и Сухопутная, осмотреть места на полуострове Басаргина, гда начиналась в 1925 году рыбохозяйственная наука - здесь была первая на Дальнем Востоке Тихоокеанская опытно-научная станция - ТОНС, на базе которой позднее появился первый институт - ТИНРО, и многое многое другое", - вспоминает собеседник агентства.

По словам доктора биологических наука, всему этому пришел конец, когда около 10 лет назад появился проект создание здесь жилого микрорайона, автотрассы Де-Фриз - Седанка - Патрокл и других сооружений.

"Само озеро оставили в покое, но все, что его окружает и питает - изуродовали до неузнаваемости: вырубили лес, разогнали птиц, засыпали водно-болотные угодья, сделали карьеры и отсыпки под дорожные насыпи, планировку рельефа под дома и так далее. Вот и настали для озера времена, когда его обрекли на гибель", - констатирует Владимир Александрович.

Уже не раз поступали предложения засыпать озеро. По мнению эксперта, спасти его еще можно.

"Я не знаю, что теперь в нем сохранилось и что происходит с его животным и растительным миром, но, судя по многочисленным фото, - ничего хорошего. Озеро еще можно сохранить, приведя в порядок. Нужно чтобы у водоема был неравнодушный хозяин. А для приведения его в порядок найдутся добровольные помощники и из числа жителей, да и ученые готовы подсказать - что лучше сделать. Необходимо, пока не поздно, сохранить единственный на территории города уникальный, природный и реликтовый водоем для всех", - говорит Владимир Александрович.

Ранее агентство сообщало, что реликтовое озеро на Патрокле во Владивостоке проверила рабочая комиссия. Как рассказали в администрации города, течи канализации со стороны насосной станции, перекачивающей стоки микрорайона в городской коллектор в районе улицы Борисенко. в ходе проверки не обнаружено.