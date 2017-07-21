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Вице-губернатор Приморья: Врачи бегут из больницы Дальнегорска

Проблема связана с тем, что людям негде жить
Фото: АПК Фото: АПК
Владивосток, пятница, 21 июля , РИА Vladnews.

Вице-губернатор Приморья Павел Серебряков с рабочим визитом побывал в Дальнегорском городском округе, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу региональной администрации.

Особое внимание было уделено вопросам кадрового обеспечения местной больницы, в том числе решению жилищного вопроса для медицинских работников.Эта тема стала главной на встречах с коллективом лечебного учреждения, руководством района, местными депутатами и представителями прокуратуры.

«Нехватка медицинских кадров – острейшая проблема для большинства лечебных учреждений не только Приморья, но и всей страны. В каждом регионе его решают по-своему. В нашем крае 16 муниципальных образований, которые разработали и реализуют программу поддержки медицинских работников – это подъемные молодым и переехавшим в район врачам, и обеспечение жильем. Власти Дальнегорска должны также подключиться к решению данной проблемы», – подчеркнул вице-губернатор.

По словам Павла Серебрякова, только за последний год из Дальнегорской больницы уволились 10 специалистов, большинство из которых приняли такое решение из-за отсутствия жилья.

«Эту проблему необходимо решать при активном участии муниципальной власти, искать альтернативные пути решения», – отметил заместитель главы региона.

Вице-губернатор предложил властям Дальнегорского городского округа провести ревизию имеющегося жилого фонда.

«Нужно понимать свои возможности. Администрация края готова рассмотреть предлагаемые вами варианты и, если будут рациональные предложения, – поддержать их», – резюмировал вице-губернатор.

Присутствующий на встрече директор департамента здравоохранения Приморья Андрей Кузьмин добавил, что ведомство обратилось с инициативой в Минздрав распространить действие программы «Земский врач» на моногорода – пока получать господдержку могут только медработники, выразившие желание трудиться в сельской местности и в поселках городского типа.

«Программа “Земский врач” активно реализуется на территории Приморья. Расширение перечня территорий, которые могут рассчитывать на эту программу, могло бы положительным образом сказаться на кадровой обеспеченности моногородов», – отметил он.

Еще одна причина нехватки кадров – не выполнение обязательств студентов-целевиков медицинского вуза края. Речь идет о молодых специалистах, которые, отучившись бесплатно по целевому договору и получив диплом, не желают иметь дело с работодателями, отправившими их учиться. Проблема, которая актуально для многих российских регионов, не обошла и Приморье.

«Целевое обучение – это не кабала, но мера ответственности должна быть. Сегодня в департаменте работают над изменениями в целевом договоре, где отдельным пунктом предусматривается повышение уровня материальной ответственности при неисполнении своих обязательств», – подчеркнул Павел Серебряков.

Отметим, что такое предложение поддерживают и другие субъекты страны. Это не первая попытка ужесточить ответственность не исполнивших обязательств студентов-целевиков. Наказание для них ввел и федеральный закон «Об образовании», действующий с сентября 2013 года. Согласно ему, если выпускник-целевик не приходит работать на предприятие, с которым вуз заключил контракт, или предприятие отказывает ему в работе, то нарушитель должен компенсировать затраты на обучение.

В рамках рабочей поездки Павел Серебряков также посетил медсанчасть «Дальнегорского ГОКа», встретился с жителями Дальнегорска, а также провел встречу с коллективом Кавалеровской центральной районной больницы.

Отметим, что пока Дальнегорск живет без мэра, глава города Игорь Сахута находится во Владивостоке под следствием. Ему вменяется в вину "чрезмерная щедрость" при выделении квартир жителям ветхих домов Дальнегорска. Недавно Сахута был выпущен из СИЗО по решению Ленинского суда Владивостока - после того, как позицию защиты поддержало гособвинение. Теперь действующий глава Дальнегорска находится под домашним арестом.

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