Девушка из Владивостока стала одной из самых сексуальных жительниц России

Мария Резнюк попала в ТОП-10 по версии журнала Maxim

Владивосток, пятница, 21 июля , РИА Vladnews.

Жительница Владивостока попала в ТОП-10 самых сексуальных жительниц России, сообщает РИА VladNews.

В четверг, 20 июля, из 100 участниц было выбрано 10 девушек, которые поборются за титул Miss Maxim-2017. В десятку самых сексуальных девушек России попала и жительница Владивостока Мария Резнюк.

Во время интервью журналу Maxim Мария рассказала, почему именно она достойна победы:

- Потому что я верю в то, что девушка может все. Получить высшее образование, строить карьеру и стать девушкой с обложки Максим. И я эта самая девушка, - призналась участница из Владивостока.