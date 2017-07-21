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Начинающие домушники напугали жильцов новостройки во Владивостоке

Ребята попробовали вскрыть две квартиры на 11-м этаже
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, пятница, 21 июля , РИА Vladnews.

В ночь с 20 на 21 июля начинающие воры-домушники переполошили жильцов новостройки по улице Чкалова,5 во Владивостоке, сообщает корреспондент РИА VladNews. Инцидент произошел во втором подъезде ("северная башня"): молодые люди попытались вскрыть две квартиры на 11-м этаже. Однако им это не удалось. Около 00:40 ребят вывели из подъезда полицейские.

Владельцы квартир написали заявления в правоохранительные органы. В расследовании помогут записи с камеры видеонаблюдения, на которые попали злоумышленники

Необходимо отметить, что возле новостройки на Чкалова, 5 постоянно собираются толпы молодежи, что очень не нравится уже поселившимся в доме жильцам:

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