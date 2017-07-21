Автолюбителям Владивостока следует быть предельно осторожными на дорогах

Дорожные службы устраняют последствия

Владивосток, пятница, 21 июля , РИА Vladnews.

Госавтоинспекция Владивостока просит автомобилистов быть предельно внимательными на дорогах, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ведомство.

В связи с метеорологическими условиями автомобилистам следует выбирать скорость движения в соответствии с конкретными метеорологическими условиями. Во время дождя необходимо снижать скорость движения и увеличивать боковой интервал, а также воздержаться от совершения каких-либо маневров.

Автолюбителям нужно помнить, что на мокрой, скользкой дороге при неправильной оценке дорожной обстановки водитель может не справиться с управлением и допустить дорожно-транспортное происшествие.

Госавтоинспекция сообщает, что за прошедшие сутки было зарегистрировано 36 ДТП, 20 ДТП оформлено с участием аварийных комиссаров. Пострадавших и погибших нет. Наблюдаются подтопления проезжей части на участках дорог в районе стадиона «Строитель».