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Приморец убил женщину, а тело спрятал в погреб

Преступника задержали соседи потерпевшей
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, пятница, 21 июля , РИА Vladnews.

Житель Хорольского района обвиняется в убийстве, сообщает РИА VladNews со ссылкой на прокуратуру края.

По версии следствия, преступление совершено в апреле 2017 года в г. Спасск-Дальний. Потерпевшая пригласила фигуранта к себе в гости, где в процессе распития спиртных напитков между ними произошел конфликт.

В ходе ссоры гость нанес хозяйке дома удары по голове, причинив ей тяжелую черепно-мозговую травму, от которой наступила смерть женщины.

После произошедшего, с целью скрыть следы преступления, злоумышленник спрятал тело женщины в погреб, а сам еще несколько дней продолжал жить в доме убитой.

Преступление было выявлено благодаря бдительным соседям, которые не поверили мужчине, когда тот сообщил им, что купил дом, а хозяйка уехала в неизвестном направлении.

Зайдя внутрь жилища и обнаружив в погребе труп, соседи задержали фигуранта и сообщили в правоохранительные органы о случившемся.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд для дальнейшего рассмотрения.

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