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Подозреваемый в жестоком убийстве таксистки взят под стражу

Расследование уголовного дела продолжается
Фото: Фото:
Владивосток, пятница, 21 июля , РИА Vladnews.

СК продолжает расследование уголовного дела по факту убийства женщины – водителя такси, сообщает РИА VladNews со ссылкой на СУ СК РФ по Приморскому краю.

Суд избрал в отношении фигуранта меру пресечения в виде заключения под стражу. В ходе проверки подозреваемый показал механизм своих действий при совершении преступления.

Ранее сообщалось, что 17 июля 2017 года в городе Артеме ушла из дома 28-летняя женщина - водитель такси. Домой она в этот день не вернулась, родственники обратились за помощью в правоохранительные органы.

Во вторник, 18 июля, тело женщины было обнаружено в лесном массиве, расположенном на улице Счастливая в городе Артеме, со следами термического воздействия, недалеко от тела обнаружен ее автомобиль.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

В ходе розыска сотрудники полиции задержали 27-летнего местного жителя, который дал признательные показания. Мужчина рассказал, что задушил потерпевшую, после чего сжег тело. Злоумышленник хотел завладеть автомобилем потерпевшей, но сделать этого не смог.

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