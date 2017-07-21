Три междугородних рейса из Владивостока отменены 10:48, 21 июля Три междугородних рейса из Владивостока отменены
Подозреваемый в жестоком убийстве таксистки взят под стражу 10:41, 21 июля Подозреваемый в жестоком убийстве таксистки взят под стражу
Илья Лагутенко получил травму во время съемок клипа 10:30, 21 июля Илья Лагутенко получил травму во время съемок клипа (Фото)
Новостная лента
Июль, 21 пятница
11:16
Богиня приморской криминалистики Аврора Римская: После работы я мысленно снимаю мундир… Эксклюзив
11:16
Игорь Пушкарёв появился на обложке журнала Эксклюзив
11:11
Автолюбителям Владивостока следует быть предельно осторожными на дорогах
11:00
Приморец убил женщину, а тело спрятал в погреб
10:48
Три междугородних рейса из Владивостока отменены
10:41
Подозреваемый в жестоком убийстве таксистки взят под стражу
10:30
Илья Лагутенко получил травму во время съемок клипа Фото
10:18
Приморские спасатели рассказали, как не «поймать» молнию
10:01
ЧП в Приморье: размыта переправа под Уссурийском
09:51
Автомобили уходят под воду в Уссурийске
09:44
Дерево упало на авто во дворе дома во Владивостоке Фото
09:39
Парковка владивостокского аэропорта ушла под воду Фото
09:28
Приморского бизнесмена будут судить за мошенничество на полмиллиона
09:18
Несовершеннолетняя девочка объявлена в федеральный розыск Фото
09:08
Рейс Преображение-Владивосток отменен из-за погодных условий
09:03
Часть Владивостока останется без света в пятницу, 21 июля Адреса
08:59
Несколько домов во Владивостоке останутся без водоснабжения, 21 июля Адреса
07:21
Гороскоп на 21 июля
06:02
ВЭФ-2017: последние новости
05:02
Два приморских театра получат федеральную поддержку
04:02
Владимир Путин обнулил налог для туристических резидентов ДФО
03:07
МРЦ приглашает владивостокских ребят принять участие в V городском турнире по футболу
02:27
Авиасообщение между Россией и Египтом не возобновится до конца 2017 года
01:03
Рыбный рынок откроется в рамках ВЭФ
00:27
Индексация зарплат бюджетникам в 2017 году: кому и на сколько повысят заработную плату
Июль, 20 четверг
23:22
Торжественное собрание в честь Дня работника торговли состоялось во Владивостоке
22:17
Корвет «Совершенный» ввели в состав Военно-Морского флота России Фото
21:32
В летних пришкольных лагерях Владивостока ребята занимаются спортом и творчеством
20:28
Во Владивостоке появится новый детский садик Фото
20:00
Еще одну улицу во Владивостоке затопило после дождя Фото и Видео
19:33
ГАИ вновь смогут останавливать машины вне постов
19:00
В Приморье пропал мужчина Фото
Будете ли вы купаться в море после сообщений об акулах в акватории Владивостока?

Электронные версии
4168 (107) от 21 июля 2017 Электронная версия газеты Владивосток
У каждого недостроя есть имя, отчество и фамилия…
Под Высоцкого никто не хрипел
Уважаемые работники торговли!
«Игорь Белоусов» и «Пантера плюс» спасли подводников
Приморец приютил сотни тысяч лучших друзей
69 от 01 июня 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Откуда хвори?
Твой год, липа!
Цветоводы представляют свои коллекции
Садоводство будут курировать
Выращиваем виноград и делаем вино
Общество

Илья Лагутенко получил травму во время съемок клипа

Артист рассказал об инциденте
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, пятница, 21 июля , РИА Vladnews.

Накануне в СМИ появилась информация о том, что Илья Лагутенко во время съемок получил травму лица, сообщает РИА VladNews.

В пресс-службе артиста сообщили, что это всего лишь слухи, которым не следует верить.

Несколько часов назад на странице группы «Мумий Тролль» в Fb появилась информация о самой травме, которая, по словам артиста, не помешала закончить съемки.

- В связи с участившимися сообщениями третьих лиц в желтой прессе о моем состоянии здоровья, должен сообщить, что, несмотря на то, что в процессе выполнения сложнопостановочных трюков во время съемок нового видео группы Мумий Тролль не обошлось без происшествий и травм, это не отменяет продолжения официальных выступлений тура «Морская.20». Прошу успокоиться всех друзей и родственников. А новый клип на песню «Отв. За Романтику» вы сможете увидеть через две недели, - сообщил Илья Лагутенко в Fb.

comments powered by Disqus
Похожие новости
Приморские спасатели рассказали, как не «поймать» молнию
10:18, 21 июля 2017 Приморские спасатели рассказали, как не «поймать» молнию

Памятка для населения на время грозы

Автомобили уходят под воду в Уссурийске
09:51, 21 июля 2017 Автомобили уходят под воду в Уссурийске

Циклон доставил массу неприятностей приморцев

Рейс Преображение-Владивосток отменен из-за погодных условий
09:08, 21 июля 2017 Рейс Преображение-Владивосток отменен из-за погодных условий

Рейс Преображение-Владивосток отменен из-за погодных условий

Часть Владивостока останется без света в пятницу, 21 июля
09:03, 21 июля 2017 Часть Владивостока останется без света в пятницу, 21 июля

Время проведения плановых работ с 9:00 до 17:00

Несколько домов во Владивостоке останутся без водоснабжения, 21 июля
08:59, 21 июля 2017 Несколько домов во Владивостоке останутся без водоснабжения, 21 июля

Плановое отключение

Гороскоп на 21 июля
07:21, 21 июля 2017 Гороскоп на 21 июля

Звезды советуют сдерживать свои желания

Авиасообщение между Россией и Египтом не возобновится до конца 2017 года
02:27, 21 июля 2017 Авиасообщение между Россией и Египтом не возобновится до конца 2017 года

Последние новости на сегодня