Илья Лагутенко получил травму во время съемок клипа

Артист рассказал об инциденте

Владивосток, пятница, 21 июля , РИА Vladnews.

Накануне в СМИ появилась информация о том, что Илья Лагутенко во время съемок получил травму лица, сообщает РИА VladNews.

В пресс-службе артиста сообщили, что это всего лишь слухи, которым не следует верить.

Несколько часов назад на странице группы «Мумий Тролль» в Fb появилась информация о самой травме, которая, по словам артиста, не помешала закончить съемки.

- В связи с участившимися сообщениями третьих лиц в желтой прессе о моем состоянии здоровья, должен сообщить, что, несмотря на то, что в процессе выполнения сложнопостановочных трюков во время съемок нового видео группы Мумий Тролль не обошлось без происшествий и травм, это не отменяет продолжения официальных выступлений тура «Морская.20». Прошу успокоиться всех друзей и родственников. А новый клип на песню «Отв. За Романтику» вы сможете увидеть через две недели, - сообщил Илья Лагутенко в Fb.