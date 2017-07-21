Приморские спасатели рассказали, как не «поймать» молнию

Памятка для населения на время грозы

Владивосток, пятница, 21 июля , РИА Vladnews.

Какие меры предосторожности нужно соблюдать при грозе, рассказали приморские спасатели, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу региональной администрации. Так, основным поражающим фактором грозы является молния. За одну грозу может образоваться несколько десятков молний. Чаще всего молния попадает в высокое отдельно стоящее дерево, стог сена, печную трубу, высотное строение, вершину горы.

Молния поражает человека в следующих ситуациях:

– в результате прямого попадания;

– при прохождении электрического разряда в непосредственной близости (около одного метра) от человека;

– при распространении электричества в сырой земле или в воде.

Если Вы находитесь в квартире или доме:

– устраните сквозняки, плотно закройте окна, дымоходы, отсоедините электроприборы от источников питания, не располагайтесь у окна, печи, камина, массивных металлических предметов.

Если Вы находитесь в лесу:

– постарайтесь встретить грозу на поляне;

– не ищите защиты под кронами высоких или отдельно стоящих деревьев, не прислоняйтесь к их стволам и не влезайте на них, поскольку прямое попадание молнии в дерево может разбить его в щепки и травмировать рядом стоящих людей;

– не располагайтесь у костра – столб горячего воздуха является хорошим проводником электричества.

Если Вы находитесь на открытом месте:

– следите за тем, чтобы Вы не оказались самой высокой точкой в окрестности, именно в нее чаще всего попадает молния;

– не располагайтесь на возвышенностях, у металлических заборов, опор линий электропередачи и под проводами, не ходите босиком, не прячьтесь в стоге сена или соломы, в необитаемых одиночных бараках или сараях, не поднимайте над головой токопроводящие предметы – лопаты, тяпки, косы;

– прекратите спортивные игры и движение, уйдите в укрытие, не располагайтесь плотной группой в потенциально опасном месте.

Если Вы находитесь в горах:

– незамедлительно покиньте опасную зону, прекратите движение, исключите контакт тела с мокрыми скалами, тесными щелями, навесами и гротами, по возможности изолируйте себя от мокрой земли и скал, используя обувь на резиновой подошве, сухую палатку, спальный мешок, веревку, рюкзак, камень.

– постарайтесь сохранить сухими одежду, обувь, снаряжение, продукты питания, медикаменты. Металлические предметы опустите на веревке или разместите на расстоянии 15-20 метров от места нахождения людей.

Если Вы находитесь в палатке:

– установите палатку на расстоянии не менее двух метров от ствола дерева и его веток, дополнительно закрепите палатку, накройте ее водонепроницаемой пленкой, металлические предметы разместите на расстоянии не менее 10-15 метров от палатки, плотно закройте все отверстия, в том числе вход, наденьте сухую одежду и лягте;

– в грозоопасной местности в конец палатки можно вплести медную ленту и заземлить ее с помощью вбитого в землю металлического стержня.

Если Вы находитесь у воды:

– во время грозы не купайтесь, не располагайтесь в непосредственной близости от водоема, не плавайте на лодке, не ловите рыбу.

Если Вы находитесь в машине:

– прекратите движение, не стойте на высоком месте или в открытом поле, переждите грозу в салоне автомобиля;

– не заправляйте машину во время ненастья, не располагайтесь между машинами или в кузове автомобиля, не сидите на металлических предметах, не прячьтесь под машину, не держите в руках металлические предметы.

Специалисты отмечают, что для уменьшения вероятности поражения молнией тело человека должно иметь как можно меньший контакт с землей. Наиболее безопасной позой считается следующая:

– присесть, ступни поставить вместе, опустить голову и грудь на колени и предплечья, руками обхватить колени;

– можно сесть или встать на изоляционный материал: бревно, доску, камень, палатку, спальный мешок, веревку, рюкзак;

– не располагайтесь во время грозы рядом с железнодорожным полотном, у водоема, у высотного объекта без молниеотвода;

– в зоне относительной безопасности займите сухое место на расстоянии 1,5-2 метра от высоких объектов: дерево, скала, опора ЛЭП;

– не находитесь рядом с включенными электроприборами, проводкой, металлическими предметами, не касайтесь их руками, не располагайтесь вблизи молниезащитного заземления;

– не касайтесь головой, спиной или другими частями тела поверхности скал, стволов деревьев, металлических конструкций;

– обойдите участок земли, куда попала молния, или переждите несколько минут, когда электричество рассеется; во время грозы постарайтесь сохранить одежду и тело сухим;

– незамедлительно вызовите пожарных и спасателей в случае возникновения пожара от удара молнии, постарайтесь ликвидировать его своими силами; окажите помощь пострадавшим.

Первая помощь при поражении молнией:

– быстро определите состояние пострадавшего;

– незамедлительно проведите реанимационные мероприятия: искусственное дыхание, непрямой массаж сердца. согрейте пострадавшего;

– обработайте места ожогов и сопутствующие раны;

– дайте анальгин или солпадеин, введите противошоковые препараты;

– срочно доставьте пострадавшего в лечебное учреждение.

Существует ошибочное мнение, что пораженного молнией человека необходимо на время закопать в землю. НЕ ДЕЛАЙТЕ ЭТОГО НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ. Такие действия ухудшают состояние пострадавшего и могут ускорить его гибель.