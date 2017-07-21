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Автомобили уходят под воду в Уссурийске

Циклон доставил массу неприятностей приморцев
Фото: dps_control Фото: dps_control
Владивосток, пятница, 21 июля , РИА Vladnews.

Циклон, накрывший Приморье, осложнил жизнь приморцев, сообщает РИА VladNews со ссылкой на dps_control.

Сильный дождь, начавшийся в четверг, за короткий промежуток времени подтопил некоторые районы края.

Так, в Уссурийске бороться со стихией пришлось автомобилистам. Ливень за несколько часов затопил тоннель на улице Садовая. На данном участке дороги образовалась целое озере, преодолеть которое было не под силу автолюбителям.

Напомним, что в связи с ухудшением погодных условий в Приморье было объявлено штормовое предупреждение.

Если вы стали очевидцем интересных событий - пишите, присылайте фото и видео в WhatsApp РИА VladNews по номеру + 7 994 000 01 02.

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