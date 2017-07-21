Парковка владивостокского аэропорта ушла под воду

Сильный ливень омрачил жизнь приморцев

Владивосток, пятница, 21 июля , РИА Vladnews.

Сильный ливень, который начался еще днем в четверг, 20 июля, подтопил некоторые районы Приморья, сообщает РИА VladNews со ссылкой на dps_control.

В воде оказалась и палатная парковка для сотрудников аэропорта Владивостока. За несколько часов уровень воды поднялся, примерно, на 20 см.

Отметим, что в связи с ухудшением погодных условий в крае было объявлено штормовое предупреждение.

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