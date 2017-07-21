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Приморского бизнесмена будут судить за мошенничество на полмиллиона

Мужчина подделал документы для получения субсидии
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, пятница, 21 июля , РИА Vladnews.

Прокурором Приморья утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении руководителя строительной компании города Дальнегорска, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Управления Генпрокуратуры в ДФО. Фигурант обвиняется в преступлении по части 3 статьи 159.2 УК РФ (хищение денежных средств при получении субсидий, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и (или) недостоверных сведений). 

По версии следствия, учредитель и гендиректор дальнегорского ООО незаконно получил субсидию в рамках муниципальной программы «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Дальнегорском городском округе». 

Зная о возможности ее получения в размере до 500 тысяч рублей, предприниматель представил в муниципалитет поддельные документы о якобы приобретенном его компанией имуществе на сумму 700 тысяч рублей. Фактически имущество не приобреталось. Члены комиссии, введенные в заблуждение, одобрили оказание финансовой поддержки фигуранту в сумме 500 тысяч рублей. В декабре 2015 года эта сумма была перечислена на расчетный счет предпринимателя. 

Мужчина вину в совершении инкриминируемого преступления признал в полном объеме, возместив в добровольном порядке причиненный городскому бюджету ущерб. Уголовное дело передано в суд для рассмотрения по существу.

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