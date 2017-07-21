Несовершеннолетняя девочка объявлена в федеральный розыск

Полиция просит помощи

Владивосток, пятница, 21 июля , РИА Vladnews.

Сотрудники полиции разыскивают по всей России несовершеннолетнюю девушку, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ведомство.

Разыскивается Щербакова Анна Ивановна, 24.06.2000 г.р., уроженка Курской области, проживающая по адресу: Владимирская обл., Собинский район, дер.Толпухово, ул. Молодежная, д.5, кв. 24, местонахождение которой неизвестно с 8 марта 2017 года. Девушка не имеет при себе документов, удостоверяющих личность, может представляться вымышленными данными: Анна Штейн, Анна Волк, Анна Никулина и т.п.

Может находиться на территории одного из субъектов Российской Федерации.

В случае получения какой-либо информации о разыскиваемой, просьба сообщить по телефонам УМВД России по Владимирской области 8(4922) 37-42-62, 37-43-92, 37-43-97, 37-45-59 или в дежурную часть УМВД России по Приморскому краю 8(423)490122.