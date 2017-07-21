Рейс Преображение-Владивосток отменен из-за погодных условий

Владивосток, пятница, 21 июля , РИА Vladnews.

Сегодня, 21 июля, один авиарейс был отменен из-за погодных условий, сообщает РИА VladNews со ссылкой на аэропорт.

Рейс HZ-514 авиакомпании Аврора из Преображения на 09:45 был отменен.

Все остальные рейсы выполняются по расписанию.