Часть Владивостока останется без света в пятницу, 21 июля

Время проведения плановых работ с 9:00 до 17:00

Владивосток, пятница, 21 июля , РИА Vladnews.

Сегодня, 21 июля, часть Владивостока останется без света, сообщает РИА VladNews со ссылкой на МУПВ ВПЭС. Причина - плановые работы по ремонту и диагностике сетей. Электричество в домах будет отсутствовать с 9 утра до 17 вечера.

Адреса:

Борисенко ул.23, 25, 27, 29, 31, 38, 102,

Вострецова ул.8,

Глинки ул.10,

Маковского ул.95,

Нестерова ул.13,

Полонского ул.23, 25, 27, 29, 31, 33,

Пятая ул.6,

Рыбацкая ул.1, 4, 6, 8,

Светланская ул.103,

Станюковича ул.10,

Тунгусская ул.44,

Фадеева ул.30А,

Шошина ул.25А, 27, 6,

Яблоневая ул.63В.

Длительность каждого отключения от 2-х до 8-ми часов.