Парковка владивостокского аэропорта ушла под воду 09:39, 21 июля Парковка владивостокского аэропорта ушла под воду (Видео)
Приморского бизнесмена будут судить за мошенничество на полмиллиона 09:28, 21 июля Приморского бизнесмена будут судить за мошенничество на полмиллиона
Рейс Преображение-Владивосток отменен из-за погодных условий 09:08, 21 июля Рейс Преображение-Владивосток отменен из-за погодных условий
Новостная лента
Июль, 21 пятница
09:45
Богиня приморской криминалистики Аврора Римская: После работы я мысленно снимаю мундир… Эксклюзив
09:45
Игорь Пушкарёв появился на обложке журнала Эксклюзив
09:45
Интернет-конференция: Народный рейтинг управляющих компаний
09:39
Парковка владивостокского аэропорта ушла под воду Видео
09:28
Приморского бизнесмена будут судить за мошенничество на полмиллиона
09:18
Несовершеннолетняя девочка объявлена в федеральный розыск Фото
09:08
Рейс Преображение-Владивосток отменен из-за погодных условий
09:03
Часть Владивостока останется без света в пятницу, 21 июля Адреса
08:59
Несколько домов во Владивостоке останутся без водоснабжения, 21 июля Адреса
07:21
Гороскоп на 21 июля
06:02
ВЭФ-2017: последние новости
05:02
Два приморских театра получат федеральную поддержку
04:02
Владимир Путин обнулил налог для туристических резидентов ДФО
03:07
МРЦ приглашает владивостокских ребят принять участие в V городском турнире по футболу
02:27
Авиасообщение между Россией и Египтом не возобновится до конца 2017 года
01:03
Рыбный рынок откроется в рамках ВЭФ
00:27
Индексация зарплат бюджетникам в 2017 году: кому и на сколько повысят заработную плату
Июль, 20 четверг
23:22
Торжественное собрание в честь Дня работника торговли состоялось во Владивостоке
22:17
Корвет «Совершенный» ввели в состав Военно-Морского флота России Фото
21:32
В летних пришкольных лагерях Владивостока ребята занимаются спортом и творчеством
20:28
Во Владивостоке появится новый детский садик Фото
20:00
Еще одну улицу во Владивостоке затопило после дождя Фото и Видео
19:33
ГАИ вновь смогут останавливать машины вне постов
19:00
В Приморье пропал мужчина Фото
18:40
Во Владивостоке участились случаи телефонного мошенничества
18:22
В пригороде Находки горела база отдыха
18:07
Чем заняться владивостокским школьникам летом? Адреса
17:52
Крупнейший резидент планирует построить в приморской ТОР зерновой терминал
17:38
Во Владивостоке состоялась презентация книги «Шорохи прошлого» Фото
17:27
Как пройдет ВЭФ во Владивостоке: последние новости
17:20
Владивостокский Hyatt снова попытаются продать в Москве - пусть и с убытком для Приморья
17:16
Приморский мошенник наживался на моряках по-крупному
17:05
Приморское село снова отрезано от «большой земли» Фото
Будете ли вы купаться в море после сообщений об акулах в акватории Владивостока?

Электронные версии
4168 (107) от 21 июля 2017 Электронная версия газеты Владивосток
У каждого недостроя есть имя, отчество и фамилия…
Под Высоцкого никто не хрипел
Уважаемые работники торговли!
«Игорь Белоусов» и «Пантера плюс» спасли подводников
Приморец приютил сотни тысяч лучших друзей
69 от 01 июня 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Откуда хвори?
Твой год, липа!
Цветоводы представляют свои коллекции
Садоводство будут курировать
Выращиваем виноград и делаем вино
Общество

Часть Владивостока останется без света в пятницу, 21 июля

Время проведения плановых работ с 9:00 до 17:00
Фото: Алексей Воронин, газета Фото: Алексей Воронин, газета "Владивосток"
Владивосток, пятница, 21 июля , РИА Vladnews.

Сегодня, 21 июля, часть Владивостока останется без света, сообщает РИА VladNews со ссылкой на МУПВ ВПЭС. Причина - плановые работы по ремонту и диагностике сетей. Электричество в домах будет отсутствовать с 9 утра до 17 вечера.

Адреса:

Борисенко ул.23, 25, 27, 29, 31, 38, 102,

Вострецова ул.8,

Глинки ул.10,

Маковского ул.95,

Нестерова ул.13,

Полонского ул.23, 25, 27, 29, 31, 33,

Пятая ул.6,

Рыбацкая ул.1, 4, 6, 8,

Светланская ул.103,

Станюковича ул.10,

Тунгусская ул.44,

Фадеева ул.30А,

Шошина ул.25А, 27, 6,

Яблоневая ул.63В.

Длительность каждого отключения от 2-х до 8-ми часов.

comments powered by Disqus
Похожие новости
Несколько домов во Владивостоке останутся без водоснабжения, 21 июля
08:59, 21 июля 2017 Несколько домов во Владивостоке останутся без водоснабжения, 21 июля

Плановое отключение

Гороскоп на 21 июля
07:21, 21 июля 2017 Гороскоп на 21 июля

Звезды советуют сдерживать свои желания

Авиасообщение между Россией и Египтом не возобновится до конца 2017 года
02:27, 21 июля 2017 Авиасообщение между Россией и Египтом не возобновится до конца 2017 года

Последние новости на сегодня

Рыбный рынок откроется в рамках ВЭФ
01:03, 21 июля 2017 Рыбный рынок откроется в рамках ВЭФ

Выставка будет проводиться в рамках "Улицы Дальнего Востока"

Торжественное собрание в честь Дня работника торговли состоялось во Владивостоке
23:22, 20 июля 2017 Торжественное собрание в честь Дня работника торговли состоялось во Владивостоке

Завершилось торжество концертной программой

Корвет «Совершенный» ввели в состав Военно-Морского флота России
22:17, 20 июля 2017 Корвет «Совершенный» ввели в состав Военно-Морского флота России

Этому событию предшествовало успешное выполнение программы заводских ходовых и государственных испытаний

В летних пришкольных лагерях Владивостока ребята занимаются спортом и творчеством
21:32, 20 июля 2017 В летних пришкольных лагерях Владивостока ребята занимаются спортом и творчеством

«Весёлые старты» и всевозможные мастер-классы: