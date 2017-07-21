Несколько домов во Владивостоке останутся без водоснабжения, 21 июля

Сегодня, 21 июля, несколько домов во Владивостоке останутся без водоснабжения, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Приморский водоканал.
Причина отключения: Замена водопровода.
Время отключения: с 09.00 до 13.00.
Адреса:
Суханова 2, 4, 4б, 6, 6в, 8д
Сегодня, 21 июля, несколько домов во Владивостоке останутся без водоснабжения, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Приморский водоканал.
Причина отключения: Замена водопровода.
Время отключения: с 09.00 до 13.00.
Адреса:
Суханова 2, 4, 4б, 6, 6в, 8д
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