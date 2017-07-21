Несколько домов во Владивостоке останутся без водоснабжения, 21 июля

Плановое отключение

Владивосток, пятница, 21 июля , РИА Vladnews.

Сегодня, 21 июля, несколько домов во Владивостоке останутся без водоснабжения, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Приморский водоканал.

Причина отключения: Замена водопровода.

Время отключения: с 09.00 до 13.00.

Адреса:

Суханова 2, 4, 4б, 6, 6в, 8д