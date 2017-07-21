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Культура

Два приморских театра получат федеральную поддержку

Молодые депутаты Приморья обсудили реализацию проекта "Театры малых городов"
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, пятница, 21 июля , РИА Vladnews.

Молодые депутаты Приморья обсудили реализацию проекта "Театры малых городов" и предложили изменения в краевой закон о патриотическом воспитании, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ЗС ПК.

В г. Уссурийске прошло заседание постоянного комитета совета молодых депутатов по социальной политике и защите прав граждан. В его работе приняли участие заместитель председателя профильного комитета краевого парламента Ефим Звеняцкий, депутаты Евгений Костюков и Джони Авдои, глава Уссурийского городского округа Николай Рудь.

Одним из основных вопросов повестки стала реализация на территории Приморского края федерального партийного проекта "Театры малых городов". В 2017 году на поддержку муниципальных театров в малых российских городов с населением до 300 тысяч человек из федерального бюджета будут распределены 670 миллионов рублей. Денежные средства театрам выделяются на материально-техническую базу – покупку театрального оборудования, костюмов, декораций, которые необходимы для спектаклей. Планируется, что уже в текущем году зрителям буду представлены 414 новых постановок. С сентября участники проекта смогут размещать видеоролики о спектаклях на специально созданном YouTube-канале.

"В первую очередь нужно поблагодарить Евгения Миронова, руководителя Театра наций, который курирует театры малых городов, и эту программу создал. Надо сказать спасибо "Единой России", которая нашла эти небольшие деньги. Но это уже знак внимания, залог того, что в будущем такая поддержка сохраниться и будет выражена уже в других суммах. Я очень рад, что средства будут вкладывать в создание новых постановок, потому что театр жив именно новыми спектаклями", - отметил региональный координатор проекта, депутат Законодательного Собрания Ефим Звеняцкий.

В Приморском крае поддержку получат два театра - МБУК "Театр драмы Уссурийского городского округа им. В.Ф. Комиссаржевской", МБУК "Театр кукол г.Находки". Из федерального бюджета для каждого из них выделят по 4 миллиона рублей. Предусмотрено также софинансирование из краевого и муниципального бюджетов.

Как рассказала МБУК "Театр кукол г.Находки" Наталья Алейникова, средства здесь планируют потратить на приобретение новых кресел для зрительного зала, современного подъемного механизма и осветительного оборудования для сцены, а также на новую постановку. Благодаря проекту маленькие зрители Находки в конце года увидят спектакль по мотивам японской сказки.

Федеральная поддержка позволит расширить репертуар и Театру драмы Уссурийского городского округа им. В.Ф. Комиссаржевской. Как рассказал его директор Игорь Селезнев, юбилейный 80-й театральный сезон откроется двумя премьерами – детским спектаклем "Бэмби" и комедией Александра Островского "Таланты и поклонники". А средства, полученные в рамках проекта "Театры малых городов", пойдут на постановку спектакля "Калека с острова Ишмаан" по пьесе современного ирландского драматурга и кинорежиссёра Мартина Макдонаха.

Как отметили участники заседания, проект, к сожалению, не предусматривает участие самодеятельных театров, которых в Приморье немало. О том, как работает один из таких коллективов - театр "Рампа" при Доме молодежи в г.Находка участникам встречи рассказала его руководитель Татьяна Тренькина.

"По условиям проекта, поддержку могут получить только муниципальные профессиональные театры в малых городах, и в Приморье этим критериям соответствуют только два театра. "За кулисами" остались самодеятельные народные коллективы, которые успешно работают при домах культуры и детских учреждениях в городах и районах края. Такие театры есть в Лесозаводске, Спасске, Арсеньеве, Находке. Мы от совета молодых депутатов подготовим предложения к депутатам краевого парламента и региональное отделение партии "ЕР", с просьбой рассмотреть возможность поддержать эти коллективы", - отметил депутат Законодательного Собрания Евгений Костюков.

По мнению депутата краевого парламента Джони Авдои, если самодеятельные коллективы не смогут принять участие в федеральном проекте, то, возможно, стоит предусмотреть финансовую помощь из краевого бюджета.

В ходе заседания постоянного комитета были одобрены предложения по внесению изменений в краевые законы "О патриотическом воспитании в Приморском крае" и "О поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций в Приморском крае". Как отметила инициатор поправок председатель совета молодых депутатов Приморского края Зарина Фардзинова, изменения позволят систематизировать усилия всех субъектов патриотического воспитания, что выведет эту сферу на качественно новый уровень. Законопроекты будут направлены на рассмотрение профильного комитета краевого парламента.

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