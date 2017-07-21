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Гороскоп на 21 июля

Звезды советуют сдерживать свои желания
Фото: Do-migku.ru Фото: Do-migku.ru
Владивосток, пятница, 21 июля , РИА Vladnews.

Осторожнее, сегодня звезды гороскопа легко могут заставить вас забыть о таком полезном понятии, как чувство меры, сообщает 1001Гороскоп. Старайтесь избегать резких движений, не принимайте решения сгоряча и помните, что любое действие, сделанное, может иметь неожиданные и очень далеко идущие последствия. В этот день вас могут ожидать крупные траты и покупки, походы по магазинам, однако звезды советуют сдерживать свои желания, иначе сегодняшний шоппинг грозит обернуться большими дырами в бюджете.

У Овна вполне может обостриться материнский (ну, или отцовский) инстинкт. Неудивительно, если в течение дня вам будут неоднократно приходить в голову мысли о продолжении рода и укреплении отношений с любимым человеком. В этот день у Овна есть шанс вывести свои отношения на новый уровень: принять решение о том, чтобы создать семью или завести ребенка. Ну а если Овен хочет просто себя порадовать, можно принести в дом котенка или хомячка.

Телец из одного только спортивного интереса готов будет упорно доказывать окружающим любую свою мысль, какой бы вздорной она ни была. Вступать с ним по этому поводу в споры – занятие абсолютно пустое. Тем более, что через полчаса Телец с тем же пылом может начать доказывать совершенно обратное. Ну а самому Тельцу этот день лучше провести в общении с детьми или подростками. Вот уж кто будет способен слушать его рассуждения, разинув рот!

Близнецы будут упорно идти к своей цели, особенно если эта цель похожа на пачку денежных купюр. Даже не пытайтесь уговорить Близнецов отступиться от своих замыслов – они воспримут это как неудачную шутку. А если и отступятся, то только лишь для того, чтобы подойти к своей цели с другой стороны. В любом случае у Близнецов велики шансы основательно улучшить свое финансовое положение.

Рак готов будет извиваться ужом, лишь бы только убедить окружающих в своей правоте! Другой вопрос, зачем это Раку нужно? Не лучше ли потратить эту энергию на достижение реальных целей? А уж если и доказывать что-то окружающим, то лучше не свою правоту, а свою незаменимость. И не кому попало, а начальнику, от которого зависит карьера и зарплата.

Лев может с удивлением обнаружить в себе необычную гибкость и дипломатичность. Со стороны это может даже показаться уступчивостью и нежеланием отстаивать свою позицию. Но не тут-то было! Если Лев и согласится с чужим мнением, то сделает это исключительно для того, чтобы отделаться от оппонента. Поступит же он все равно по-своему.

Девы может пройти в бесконечных спорах и дискуссиях ни о чем. И не то чтобы Деве было жизненно важно доказать какие-то из своих мыслей. Скорее, делаться это будет из простого спортивного интереса.  Дева готова азартно доказывать любую бессмыслицу, в которую и сама не особенно верит. По этой причине спорить с ней в этот день – дело пустое.

День у Весов обещает пройти под знаком повышенной активности и деловитости. Больше того, своей собственной активности Весам покажется недостаточно, поэтому они сделают все, чтобы как-либо запрячь в свои дела окружающих. Главное, не делать этого слишком прямолинейно, чтобы окружающие ничего не заподозрили и не отказались надевать на себя ваш хомут.

Скорпиону неплохо будет больше времени посвятить общению с детьми. Если своих детей нет, не беда: вполне подойдут младшие братья, сестры, племянники, ну или на крайний случай – соседские малыши. Даже если такое общение не принесет никакой конкретной пользы, оно наполнит Скорпиона зарядом позитивной энергии. А разве этого мало?

В душе Стрельца проснется не только великий стратег, но и великий тактик. Даже не думайте отговорить его от каких-либо задумок – только неприятности наживете. Все, что Стрелец задумал  , он будет стремиться осуществить любым возможным для него способом (в том числе и идя по головам). И выслушивать чужие возражения в этот день в его планы не входит ни капельки.

Козерог может испытывать серьезные сомнения, мешающие ему принять какое-то важное для себя решение. Впрочем, если из-за этого Козерог покажется кому-то излишне нерешительным, то зря. Просто звезды гороскопа склоняют его тщательно взвешивать каждый свой шаг. Зато когда решение будет принято, то от сомнений не останется и следа, а любые попытки заставить Козерога свернуть с выбранного им пути ни к чему не приведут.

Водолей будет склонен проявлять недюжинное упорство – причем по любому, даже самому незначительному, поводу. Переспорить или переупрямить его в этот день будет трудно, да, в сущности, и ненужно. Скорее всего, уже через день-другой причина спора покажется самому Водолею мелкой и смехотворной. Так что стоит ли из-за этого ломать копья? А вот заслужить репутацию вздорного спорщика очень даже легко.

Рыбы могут испытывать определенное недовольство своим статусом. Впрочем, недовольство это будет не острым. Просто раз за разом у Рыб может возникать желание упрочить и улучшить свой имидж в глазах окружающих. В этот день у Рыб действительно будет шанс получше зарекомендовать себя в глазах начальства. Ну, и в глазах противоположного пола выставить себя в выгодном свете возможность тоже будет.

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