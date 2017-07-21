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МРЦ приглашает владивостокских ребят принять участие в V городском турнире по футболу

Турнир пройдет с 21 по 25 августа
Фото: Администрация Владивостока Фото: Администрация Владивостока
Владивосток, пятница, 21 июля , РИА Vladnews.

Во Владивостоке специалисты МКУ «Молодежный ресурсный центр» ведут прием заявок на участие в V городском турнире по футболу среди дворовых команд, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации города. На сегодня в центр поступило семь заявок. Напомним, турнир пройдет с 21 по 25 августа на одном из пришкольных стадионов, его победителей ожидают кубки и медали, а остальные участники будут награждены грамотами.

Тренировка участников предстоящего турнира по дворовому футболу.jpg

Принять участие в розыгрыше предстоящего турнира приглашаются футболисты двух возрастных групп: старшей – 2000-2001 годов рождения и младшей – 2002 года рождения и младше. Как отметили в МРЦ, рекомендуется, чтобы состав команды состоял из семи полевых игроков, четырех запасных игроков и вратаря. Но к участию в турнире допускаются и команды меньшего состава, минимальное количество игроков – семь человек.

Заявки от подростков принимаются до 14 августа по е-mail: turnir@mrc-vlad.ru. Чтобы принять участие в турнире, ребятам следует подать заявку в установленной форме (скачать бланк можно на сайте mrc-vlad.ru, также он прикреплен к новости).

Подробную информацию об условиях участия в турнире можно получить по телефонам: 222-22-94, 89143343655 (Игорь Чеботарев), 89644318402 (Павел Докучаев). 

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