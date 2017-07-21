Еще одну улицу во Владивостоке затопило после дождя 20:00, 20 июля Еще одну улицу во Владивостоке затопило после дождя (Фото и Видео)
В Приморье пропал мужчина 19:00, 20 июля В Приморье пропал мужчина (Фото)
Приморцев рассмешило видео, на котором мужчина качает на качелях собаку 16:54, 20 июля Приморцев рассмешило видео, на котором мужчина качает на качелях собаку (Видео)
Новостная лента
Июль, 21 пятница
03:41
Богиня приморской криминалистики Аврора Римская: После работы я мысленно снимаю мундир… Эксклюзив
03:41
Игорь Пушкарёв появился на обложке журнала Эксклюзив
03:41
Интернет-конференция: Народный рейтинг управляющих компаний
03:07
МРЦ приглашает владивостокских ребят принять участие в V городском турнире по футболу
02:27
Авиасообщение между Россией и Египтом не возобновится до конца 2017 года
01:03
Рыбный рынок откроется в рамках ВЭФ
00:27
Индексация зарплат бюджетникам в 2017 году: кому и на сколько повысят заработную плату
Июль, 20 четверг
23:22
Торжественное собрание в честь Дня работника торговли состоялось во Владивостоке
22:17
Корвет «Совершенный» ввели в состав Военно-Морского флота России Фото
21:32
В летних пришкольных лагерях Владивостока ребята занимаются спортом и творчеством
20:28
Во Владивостоке появится новый детский садик Фото
20:00
Еще одну улицу во Владивостоке затопило после дождя Фото и Видео
19:33
ГАИ вновь смогут останавливать машины вне постов
19:00
В Приморье пропал мужчина Фото
18:40
Во Владивостоке участились случаи телефонного мошенничества
18:22
В пригороде Находки горела база отдыха
18:07
Чем заняться владивостокским школьникам летом? Адреса
17:52
Крупнейший резидент планирует построить в приморской ТОР зерновой терминал
17:38
Во Владивостоке состоялась презентация книги «Шорохи прошлого» Фото
17:27
Как пройдет ВЭФ во Владивостоке: последние новости
17:20
Владивостокский Hyatt снова попытаются продать в Москве - пусть и с убытком для Приморья
17:16
Приморский мошенник наживался на моряках по-крупному
17:05
Приморское село снова отрезано от «большой земли» Фото
16:58
Стихия повалила деревья во Владивостоке
16:54
Приморцев рассмешило видео, на котором мужчина качает на качелях собаку Видео
16:42
В Артеме сгорела летняя кухня
16:34
Трое иностранцев совершили дерзкое нападение во Владивостоке
16:22
Приморский океанариум прокомментировал стимулирующие выплаты сотрудникам Фото
16:11
Приморские водители признались, чем занимаются за рулем
16:01
МЧС Приморья прогнозирует повторение «Лайонрока»
15:49
Приморский поселок бунтует против строительства угольного терминала Эксклюзив
15:38
Потребительская корзина в Приморье стала дешевле
15:24
«Адмирал» проведет матч со сборной Кореи
Будете ли вы купаться в море после сообщений об акулах в акватории Владивостока?

Электронные версии
4168 (107) от 21 июля 2017 Электронная версия газеты Владивосток
У каждого недостроя есть имя, отчество и фамилия…
Под Высоцкого никто не хрипел
Уважаемые работники торговли!
«Игорь Белоусов» и «Пантера плюс» спасли подводников
Приморец приютил сотни тысяч лучших друзей
69 от 01 июня 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Откуда хвори?
Твой год, липа!
Цветоводы представляют свои коллекции
Садоводство будут курировать
Выращиваем виноград и делаем вино
Общество

Авиасообщение между Россией и Египтом не возобновится до конца 2017 года

Последние новости на сегодня
Фото: Алексей Воронин, газета Фото: Алексей Воронин, газета "Владивосток"
Владивосток, пятница, 21 июля , РИА Vladnews.

Прямое авиасообщение между Россией и Египтом не возобновится до конца 2017 года, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Информинг.

Об этом пишет издание «Известия», ссылаясь на источник, знакомый с ситуацией. Собеседник «Известий» отметил, что Египет в последнее время «не выходит на контакт и не приглашает наших специалистов по безопасности на очередной этап инспекции». Поэтому сейчас российские специалисты не могут осуществить контроль уровня безопасности в аэропортах Египта.

«В текущей ситуации вряд ли будет возможность провести необходимые мероприятия, завершить контроль безопасности и возобновить авиасообщение в этом году», - отметил источник.

Когда откроют Египет для российских туристов: последние новости на сегодня

Последние новости касательно ситуации с возобновлением авиасообщения между Египтом и Россией звучат неутешительно. Как сообщил источник, предыдущие проверки выявили недочеты в системе контроля допуска в «стерильную зону» аэропортов.

«Контроль проводился выборочно. Проверка показала, что при проходе контроля безопасности обязательному досмотру не подвергались. Особенно это касалось женщин-пассажиров в традиционной одежде – никабах», - сообщил источник.

Тем не менее, отметил собеседник издания, египетская сторона оценила претензии, озвученные российскими специалистами, как излишние и чрезмерные. После этого Россия больше не получала от Египта приглашений провести инспекцию.

Напомним, после того как 31 октября 2015 года на борту российского лайнера А321 авиакомпании «Когалымавиа» прогремел взрыв, Россия приостановила авиасообщение с Египтом. ФСБ признала случившееся терактом. Тогда погибли 217 пассажиров и 7 членов экипажа. 

comments powered by Disqus
Похожие новости
Рыбный рынок откроется в рамках ВЭФ
01:03, 21 июля 2017 Рыбный рынок откроется в рамках ВЭФ

Выставка будет проводиться в рамках "Улицы Дальнего Востока"

Торжественное собрание в честь Дня работника торговли состоялось во Владивостоке
23:22, 20 июля 2017 Торжественное собрание в честь Дня работника торговли состоялось во Владивостоке

Завершилось торжество концертной программой

Корвет «Совершенный» ввели в состав Военно-Морского флота России
22:17, 20 июля 2017 Корвет «Совершенный» ввели в состав Военно-Морского флота России

Этому событию предшествовало успешное выполнение программы заводских ходовых и государственных испытаний

В летних пришкольных лагерях Владивостока ребята занимаются спортом и творчеством
21:32, 20 июля 2017 В летних пришкольных лагерях Владивостока ребята занимаются спортом и творчеством

«Весёлые старты» и всевозможные мастер-классы:

ГАИ вновь смогут останавливать машины вне постов
19:33, 20 июля 2017 ГАИ вновь смогут останавливать машины вне постов

Данное право было отменено пять лет назад

Как пройдет ВЭФ во Владивостоке: последние новости
17:27, 20 июля 2017 Как пройдет ВЭФ во Владивостоке: последние новости

Стало известно, какие экспозиции представят регионы на «Улице Дальнего Востока»

Стихия повалила деревья во Владивостоке
16:58, 20 июля 2017 Стихия повалила деревья во Владивостоке

В Приморье вновь объявлено штормовое предупреждение