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Владивосток, пятница, 21 июля , РИА Vladnews.

Прямое авиасообщение между Россией и Египтом не возобновится до конца 2017 года, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Информинг.

Об этом пишет издание «Известия», ссылаясь на источник, знакомый с ситуацией. Собеседник «Известий» отметил, что Египет в последнее время «не выходит на контакт и не приглашает наших специалистов по безопасности на очередной этап инспекции». Поэтому сейчас российские специалисты не могут осуществить контроль уровня безопасности в аэропортах Египта.

«В текущей ситуации вряд ли будет возможность провести необходимые мероприятия, завершить контроль безопасности и возобновить авиасообщение в этом году», - отметил источник.

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Последние новости касательно ситуации с возобновлением авиасообщения между Египтом и Россией звучат неутешительно. Как сообщил источник, предыдущие проверки выявили недочеты в системе контроля допуска в «стерильную зону» аэропортов.

«Контроль проводился выборочно. Проверка показала, что при проходе контроля безопасности обязательному досмотру не подвергались. Особенно это касалось женщин-пассажиров в традиционной одежде – никабах», - сообщил источник.

Тем не менее, отметил собеседник издания, египетская сторона оценила претензии, озвученные российскими специалистами, как излишние и чрезмерные. После этого Россия больше не получала от Египта приглашений провести инспекцию.

Напомним, после того как 31 октября 2015 года на борту российского лайнера А321 авиакомпании «Когалымавиа» прогремел взрыв, Россия приостановила авиасообщение с Египтом. ФСБ признала случившееся терактом. Тогда погибли 217 пассажиров и 7 членов экипажа.