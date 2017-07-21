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Владимир Путин обнулил налог для туристических резидентов ДФО

Налог на прибыль в 0% обещают на период с 2018 по 2022 год
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, пятница, 21 июля , РИА Vladnews.

Президент России Владимир Путин подписал закон «О внесении изменений в главу 25 части второй Налогового кодекса Российской Федерации в части создания благоприятных условий для развития туристско-рекреационной деятельности на территории Дальневосточного федерального округа», сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Минвостокразвития.

Согласно новому закону, с 1 января 2018 года до 31 декабря 2022 года организации, осуществляющие туристско-рекреационную деятельность на Дальнем Востоке, получат нулевую ставку налога на прибыль. Перечень видов деятельности, на которые распространится действие законопроекта, будет установлен правительством Российской Федерации. В первую очередь, ожидается, что преференции коснутся гостиниц.

Как ранее отмечал глава Минвостока Александр Галушка, «туризм является одним из экономических драйверов развития макрорегиона».

По его словам, развитию туризма будет способствовать введение механизма электронной визы. Таким упрощенным визовым режимом смогут воспользоваться гости у частники третьего Восточного экономического форума, который состоится 6-7 сентября во Владивостоке. Свое участие в форуме подтвердили лидеры двух зарубежных стран. Делегацию Республики Корея возглавит глава государства Мун Чжэ Ин, а главой японской делегации станет Синдзо Абэ.

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