Индексация зарплат бюджетникам в 2017 году: кому и на сколько повысят заработную плату

Средние зарплаты составляют около 40,6 тыс. руб

Владивосток, пятница, 21 июля , РИА Vladnews.

Многих россиян интересует вопрос о повышении заработных плат бюджетникам, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Информинг.

Отметим, что с 1 июля минимальная зарплата выросла до 7 800 рублей. До этого дня она составляла 7500 рублей.

Стоит сказать, что всего зарплату на уровне МРОТ в России получают около пяти миллионов граждан.



Как считает проректор РАНХиГС Александр Сафонов, повышение минимальной зарплаты приведет к увеличению дохода как этих людей, так и других работающих россиян.



Кроме того, рост минимальной зарплаты будет способствовать увеличению пособия по уходу за ребенком, а также повышению выплат по больничным листам, беременности и родам.



По мнению Сафонова, рост зарплат коснется работников культуры, библиотек, почты, детского дошкольного образования и других бюджетников.



Ранее Минтруд внес в правительство законопроект о повышении минимальной зарплаты до уровня прожиточного минимума, который сейчас составляет 9,9 тысячи рублей, а для трудоспособного населения — 10,7 тысячи.



Как известно, в 2012 году Владимир Путин подписал указы о повышении зарплаты в бюджетной сфере до 2018 года. В частности, заработная плата для учителей должна увеличиться на 150%. Однако на практике реализация этих указов оказалась трудновыполнимой.



В мае этого года президент России Владимир Путин предложил проиндексировать зарплаты бюджетников, которые не были отмечены в майских указах.



Позднее в Минтруде сообщили, что индексация зарплат бюджетникам может коснуться 5,8 млн человек.



Ко всему было заявлено, что к бюджетной сфере относятся государственные и муниципальные учреждения лесного хозяйства, гидрометеорологической службы, ветеринарии и службы занятости.



Стоит заметит, что в указе речь идет о зарплате всех россиян без исключения, а не только региональных бюджетников.



В соответствии с указом президента средняя зарплата по стране уже к концу этого года должна увеличиться до 60 тыс. руб. в месяц. Это почти в полтора раза больше нынешнего показателя.



Следует сказать, что на момент подписания этого указа средняя зарплата в стране составляла 25,8 тыс. руб. в месяц.

За третий президентский срок Путина потребительские цены выросли в среднем на 57%. Стало быть, для увеличения «размера заработной платы в 1,4–1,5 раза средние заработки должны увеличиться до 56,5 или даже до 60,6 тыс. руб. в месяц.



Однако, как сообщает Росстата, средние зарплаты составляют около 40,6 тыс. руб.



Известно, что в сентябре прошлого года глава Минтруда Максим Топилин заявил о том, что повышения зарплаты бюджетникам стоит ждать уже в 2017 году.



В свою очередь Минфине уточнили, что повышение будет плавным». По словам главы социального блока правительства Ольги Голодец, в 2017 году зарплата, в частности, врачей, достигнет 180% от среднерегиональной, а к 2018 – 200%.



Однако на сегодня во многих регионах этот уровень не достигнут даже на 50%.



Между тем эксперты подчеркивают, что повышение относится только к номинальной зарплате, а реальные доходы бюджетников не изменятся.