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Политика и экономика

Индексация зарплат бюджетникам в 2017 году: кому и на сколько повысят заработную плату

Средние зарплаты составляют около 40,6 тыс. руб
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, пятница, 21 июля , РИА Vladnews.

Многих россиян интересует вопрос о повышении заработных плат бюджетникам, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Информинг.

Отметим, что с 1 июля минимальная зарплата выросла до 7 800 рублей. До этого дня она составляла 7500 рублей.
Стоит сказать, что всего зарплату на уровне МРОТ в России получают около пяти миллионов граждан.

Как считает проректор РАНХиГС Александр Сафонов, повышение минимальной зарплаты приведет к увеличению дохода как этих людей, так и других работающих россиян.

Кроме того, рост минимальной зарплаты будет способствовать увеличению пособия по уходу за ребенком, а также повышению выплат по больничным листам, беременности и родам.

По мнению Сафонова, рост зарплат коснется работников культуры, библиотек, почты, детского дошкольного образования и других бюджетников.

Ранее Минтруд внес в правительство законопроект о повышении минимальной зарплаты до уровня прожиточного минимума, который сейчас составляет 9,9 тысячи рублей, а для трудоспособного населения — 10,7 тысячи.

Как известно, в 2012 году Владимир Путин подписал указы о повышении зарплаты в бюджетной сфере до 2018 года. В частности, заработная плата для учителей должна увеличиться на 150%. Однако на практике реализация этих указов оказалась трудновыполнимой.

В мае этого года президент России Владимир Путин предложил проиндексировать зарплаты бюджетников, которые не были отмечены в майских указах.

Позднее в Минтруде сообщили, что индексация зарплат бюджетникам может коснуться 5,8 млн человек.

Ко всему было заявлено, что к бюджетной сфере относятся государственные и муниципальные учреждения лесного хозяйства, гидрометеорологической службы, ветеринарии и службы занятости.

Стоит заметит, что в указе речь идет о зарплате всех россиян без исключения, а не только региональных бюджетников.

В соответствии с указом президента средняя зарплата по стране уже к концу этого года должна увеличиться до 60 тыс. руб. в месяц. Это почти в полтора раза больше нынешнего показателя.

Следует сказать, что на момент подписания этого указа средняя зарплата в стране составляла 25,8 тыс. руб. в месяц.
За третий президентский срок Путина потребительские цены выросли в среднем на 57%. Стало быть, для увеличения «размера заработной платы в 1,4–1,5 раза средние заработки должны увеличиться до 56,5 или даже до 60,6 тыс. руб. в месяц.

Однако, как сообщает Росстата, средние зарплаты составляют около 40,6 тыс. руб.

Известно, что в сентябре прошлого года глава Минтруда Максим Топилин заявил о том, что повышения зарплаты бюджетникам стоит ждать уже в 2017 году.

В свою очередь Минфине уточнили, что повышение будет плавным». По словам главы социального блока правительства Ольги Голодец, в 2017 году зарплата, в частности, врачей, достигнет 180% от среднерегиональной, а к 2018 – 200%.

Однако на сегодня во многих регионах этот уровень не достигнут даже на 50%.

Между тем эксперты подчеркивают, что повышение относится только к номинальной зарплате, а реальные доходы бюджетников не изменятся.

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