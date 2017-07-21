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Рыбный рынок откроется в рамках ВЭФ

Выставка будет проводиться в рамках "Улицы Дальнего Востока"
Фото: Минвостокразвития Фото: Минвостокразвития
Владивосток, пятница, 21 июля , РИА Vladnews.

Лучшие дальневосточные продукты можно будет попробовать на выставке «Улица Дальнего Востока», которая пройдет в рамках третьего Восточного экономического форума во Владивостоке в сентябре, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Минвостокразвития. На выставке будет организована зона «Рыбный рынок», где участники форума смогут заказать традиционные и оригинальные блюда дальневосточной кухни.

Как отмечают организаторы, в прошлом году рыбный рынок пользовался большой популярностью у гостей и участников ВЭФ. По их словам, в этом году они планируют угодить самым взыскательным гурманам.

«Профессиональные повара из семи дальневосточных регионов продемонстрируют уникальные особенности кухни и угостят посетителей вкуснейшими блюдами. Рыбный рынок будет работать в форматах дегустации, стрит-фуда, ресторана. Каждое торговое шале будет посвящено одному из дальневосточных регионов. В них будет отражена специфика территорий - какой рыбой и морепродуктами они богаты и какую продукцию выпускают», - комментируют организаторы выставки «Улицы Дальнего Востока».

Наибольшее внимание посетителей «Рыбного рынка» 2016 года привлекал островной стенд, где были широко представлены дары моря: крабы, устрицы, креветки, гребешок, трубач, икра. А достопримечательностью прошлогоднего ВЭФ стала 2,5-метровая сахалинская елка из сушеной корюшки. На ее изготовление ушло 2532 штук отборной рыбы. Организаторы даже подавали заявку в Книгу рекордов России, чтобы зарегистрировать самое большое сооружение из рыбы.

«Корюшка - настоящий символ Дальнего Востока, поистине народная рыба. Ее употребляют в пищу в жареном, копченом и вяленом виде в Приморье, на Камчатке и Чукотке, в Магадане. Но лучшая корюшка все же на Сахалине. В течение нескольких дней мы будем угощать ею всех гостей», - рассказывал об идее рыбного дерева губернатор Сахалинской области Олег Кожемяко.

Напомним, Восточный экономический форум пройдет 6-7 сентября во Владивостоке. Ожидается, что число участников ВЭФ-2017 превысит показатели прошлого года, когда на Форум прибыло 4,6 тысячи представителей бизнеса, экспертного и научного сообщества, общественности из 56 стран мира.

Выставка «Улицы Дальнего Востока» пройдет с 5 по 10 сентября. С 5 по 7 сентября выставка будет доступна для гостей и участников третьего Восточного экономического форума, после – для всех желающих.

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