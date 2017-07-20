Еще одну улицу во Владивостоке затопило после дождя 20:00, 20 июля Еще одну улицу во Владивостоке затопило после дождя (Фото и Видео)
В Приморье пропал мужчина 19:00, 20 июля В Приморье пропал мужчина (Фото)
Приморцев рассмешило видео, на котором мужчина качает на качелях собаку 16:54, 20 июля Приморцев рассмешило видео, на котором мужчина качает на качелях собаку (Видео)
Новостная лента
Июль, 20 четверг
20:07
Богиня приморской криминалистики Аврора Римская: После работы я мысленно снимаю мундир… Эксклюзив
20:07
Игорь Пушкарёв появился на обложке журнала Эксклюзив
20:07
Интернет-конференция: Народный рейтинг управляющих компаний
20:00
Еще одну улицу во Владивостоке затопило после дождя Фото и Видео
19:33
ГАИ вновь смогут останавливать машины вне постов
19:00
В Приморье пропал мужчина Фото
18:40
Во Владивостоке участились случаи телефонного мошенничества
18:22
В пригороде Находки горела база отдыха
18:07
Чем заняться владивостокским школьникам летом? Адреса
17:52
Крупнейший резидент планирует построить в приморской ТОР зерновой терминал
17:38
Во Владивостоке состоялась презентация книги «Шорохи прошлого» Фото
17:27
Как пройдет ВЭФ во Владивостоке: последние новости
17:20
Владивостокский Hyatt снова попытаются продать в Москве - пусть и с убытком для Приморья
17:16
Приморский мошенник наживался на моряках по-крупному
17:05
Приморское село снова отрезано от «большой земли» Фото
16:58
Стихия повалила деревья во Владивостоке
16:54
Приморцев рассмешило видео, на котором мужчина качает на качелях собаку Видео
16:42
В Артеме сгорела летняя кухня
16:34
Трое иностранцев совершали дерзкое нападение во Владивостоке
16:22
Приморский океанариум прокомментировал стимулирующие выплаты сотрудникам Фото
16:11
Приморские водители признались, чем занимаются за рулем
16:01
МЧС Приморья прогнозирует повторение «Лайонрока»
15:49
Приморский поселок бунтует против строительства угольного терминала Эксклюзив
15:38
Потребительская корзина в Приморье стала дешевле
15:24
«Адмирал» проведет матч со сборной Кореи
15:12
Приморцы раскрыли тайну происхождения ДТП на дорогах
15:01
​Сокамерника Игоря Пушкарева больше месяца незаконно держали под арестом
14:52
Бывший сотрудник таможни осужден на пять лет
14:42
Самочувствие приморцев напрямую зависит от погоды
14:31
Суд определил меру пресечения подозреваемому в убийстве охранника во Владивостоке
14:20
На Дальнем Востоке горят леса
14:11
Рейс Терней-Владивосток отменен
14:09
К вечеру в крае ожидаются сильные дожди с грозами
Будете ли вы купаться в море после сообщений об акулах в акватории Владивостока?

Электронные версии
4167 (106) от 20 июля 2017 Электронная версия газеты Владивосток
Художники показали лицо современного поколения
На пятизвездочный недострой не нашлось желающих
Ну здравствуй, напарник
Продавцов и покупателей учили распознавать фальшивки
Таксист – смертельно опасная профессия
69 от 01 июня 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Откуда хвори?
Твой год, липа!
Цветоводы представляют свои коллекции
Садоводство будут курировать
Выращиваем виноград и делаем вино
Происшествия

Еще одну улицу во Владивостоке затопило после дождя

Фото и видеорепортаж РИА VladNews
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, четверг, 20 июля , РИА Vladnews.

Еще одно озеро образовалось после сильного ливня вчера, 19 июля, во Владивостоке, сообщает корреспондент РИА VladNews.

На этот раз пострадали жители дома по улице Космонавтов, 17. Огромная лужа образовалась на трассе возле. Таким образом подъехать к 13 дому улицы Космонавтов теперь можно только с другой стороны: "озеро" удается пересечь далеко не всем. Корреспондент РИА VladNews побывал на месте событий.

Десятки автомобилистов не рискнули пересекать лужу, разворачиваясь в самом начале пути. Однако, находились и смельчаки. В основном это были владельцы джипов и габаритных ТС. Владельцам легковых авто приходилось действовать на свой страх и риск, некоторым оказаться на другой стороне искусственного водоема не удавалось вовсе, и они застревали на середине пути. Также не повезло и еще двум автомобилистам: выехав из лужи, парни диагностировали поломку своих автомобилей. 

Как говорят местные жильцы, такая проблема возникает далеко не в первый раз. После выпадения обильных осадков проезд блокируется огромной лужей. 

Ранее агентство сообщало, что после ясной и солнечной погоды в Приморье ожидаются опасные явления. Сегодня, 20 июля, к Приморскому краю подойдет холодный фронт. На фоне прохождения фронта есть вероятность зарождения активного циклона. 20 и 21 июля погода в Приморье будет крайне неустойчивой.

Напомним, прошедший вчера вечером мощный ливень осложнил жизнь автолюбителям Владивостока. В районе улицы Борисенко образовалось огромное озеро, преодолеть которое на авто решился не каждый. 

МЧС Приморья объявило экстренное штормовое предупреждение.

Если вы стали очевидцем интересных событий - пишите, присылайте фото и видео в WhatsApp РИА VladNews по номеру + 7 994 000 01 02.

Автор фоторепортажа: Анна Плетнева, РИА VladNews

comments powered by Disqus
Похожие новости
В Приморье пропал мужчина
19:00, 20 июля 2017 В Приморье пропал мужчина

Мать пропавшего просит помощи в поиске

Во Владивостоке участились случаи телефонного мошенничества
18:40, 20 июля 2017 Во Владивостоке участились случаи телефонного мошенничества

Аферисты придумывают все новые схемы выманивания денег у горожан

В пригороде Находки горела база отдыха
18:22, 20 июля 2017 В пригороде Находки горела база отдыха

Обстоятельства случившегося еще предстоит выяснить

Приморский мошенник наживался на моряках по-крупному
17:16, 20 июля 2017 Приморский мошенник наживался на моряках по-крупному

Возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество"

Приморское село снова отрезано от «большой земли»
17:05, 20 июля 2017 Приморское село снова отрезано от «большой земли»

Прошедший циклон осложнил транспортное сообщение в Приморье

В Артеме сгорела летняя кухня
16:42, 20 июля 2017 В Артеме сгорела летняя кухня

Общая площадь возгорания составила 30 кв. м

Трое иностранцев совершали дерзкое нападение во Владивостоке
16:34, 20 июля 2017 Трое иностранцев совершали дерзкое нападение во Владивостоке

Злоумышленники были осуждены