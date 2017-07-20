Еще одну улицу во Владивостоке затопило после дождя

Фото и видеорепортаж РИА VladNews

Владивосток, четверг, 20 июля , РИА Vladnews.

Еще одно озеро образовалось после сильного ливня вчера, 19 июля, во Владивостоке, сообщает корреспондент РИА VladNews.

На этот раз пострадали жители дома по улице Космонавтов, 17. Огромная лужа образовалась на трассе возле. Таким образом подъехать к 13 дому улицы Космонавтов теперь можно только с другой стороны: "озеро" удается пересечь далеко не всем. Корреспондент РИА VladNews побывал на месте событий.

Десятки автомобилистов не рискнули пересекать лужу, разворачиваясь в самом начале пути. Однако, находились и смельчаки. В основном это были владельцы джипов и габаритных ТС. Владельцам легковых авто приходилось действовать на свой страх и риск, некоторым оказаться на другой стороне искусственного водоема не удавалось вовсе, и они застревали на середине пути. Также не повезло и еще двум автомобилистам: выехав из лужи, парни диагностировали поломку своих автомобилей.

Как говорят местные жильцы, такая проблема возникает далеко не в первый раз. После выпадения обильных осадков проезд блокируется огромной лужей.

Ранее агентство сообщало, что после ясной и солнечной погоды в Приморье ожидаются опасные явления. Сегодня, 20 июля, к Приморскому краю подойдет холодный фронт. На фоне прохождения фронта есть вероятность зарождения активного циклона. 20 и 21 июля погода в Приморье будет крайне неустойчивой.

Напомним, прошедший вчера вечером мощный ливень осложнил жизнь автолюбителям Владивостока. В районе улицы Борисенко образовалось огромное озеро, преодолеть которое на авто решился не каждый.

МЧС Приморья объявило экстренное штормовое предупреждение.

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