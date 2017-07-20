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В Приморье пропал мужчина

Мать пропавшего просит помощи в поиске
Фото: dps_control Фото: dps_control
Владивосток, четверг, 20 июля , РИА Vladnews.

В Приморье разыскивают молодого человека, сообщает РИА VladNews.

Змушко Александр 1988 года рождения ушел из дома в городе Уссурийске и до сих пор его местонахождение неизвестно. Мужчина уехал на машине марки Toyota Vista, цвет белый, гос.номер  К304ЕМ125RUS.

Парня разыскивает мать. Кому что-либо известно о парне, просьба обращаться по телефону: 

8 914 718 34 23 - Людмила Евгеньевна, мать пропавшего.

Если вы стали очевидцем интересных событий - пишите, присылайте фото и видео в WhatsApp РИА VladNews по номеру + 7 994 000 01 02.
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