В Приморье пропал мужчина

Мать пропавшего просит помощи в поиске

Владивосток, четверг, 20 июля , РИА Vladnews.

В Приморье разыскивают молодого человека, сообщает РИА VladNews.

Змушко Александр 1988 года рождения ушел из дома в городе Уссурийске и до сих пор его местонахождение неизвестно. Мужчина уехал на машине марки Toyota Vista, цвет белый, гос.номер К304ЕМ125RUS.

Парня разыскивает мать. Кому что-либо известно о парне, просьба обращаться по телефону:

8 914 718 34 23 - Людмила Евгеньевна, мать пропавшего.

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