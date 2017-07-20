Владивостокский Hyatt снова попытаются продать в Москве - пусть и с убытком для Приморья

Открытый голландский аукцион назначен на 24 августа

Владивосток, четверг, 20 июля , РИА Vladnews.

Владивостокский Hyatt попытаются продать 24 августа, в 11:00 мск, сообщает РИА VladNews со ссылкой на "Русский аукционный дом". Перенесена не только дата торгов, на которых администрация Приморья намерена продать элитный долгострой на мысе Бурный, но и изменен их тип: с "английского" (на повышение цены) на "голландский" (на понижение).

Стартовая цена лота определена в 4 153 240 100 рублей, а минимально возможная (цена отсечения) - в 2 907 268 070 рублей. Шаг на повышение - 5 миллионов рублей, а на понижение - 41 532 401 рубль.

Стоит отметить, что в строительство здания по Набережной,13 вложено уже 5,4 миллиона рублей. В случае, даже если Hyatt будет продан 24 августа по максимальной цене, это станет убытком для бюджета региона.