Аферисты придумывают все новые схемы выманивания денег у горожан

Владивосток, четверг, 20 июля , РИА Vladnews.

Во Владивостоке участились случаи телефонного мошенничества: аферисты придумывают все новые и новые схемы выманивания денег у горожан, сообщает РИА VladNews. При получении звонка/смс сообщения – не паникуйте, найдите способы проверить на достоверность информацию, полученную от незнакомцев.

Схемы мошенничества бывают разные:

- SMS-просьба о помощи: требование перевести определённую сумму на указанный номер, используется обращение «мама», «друг», «сынок» и т.п.

- Обман по телефону: требование выкупа или взятки за освобождение якобы из отделения полиции знакомого или родственника.

- Выигрыш в лотерее, которую якобы проводит радиостанция или оператор связи: Вас просят приобрести карты экспресс-оплаты и сообщить коды либо перевести крупную сумму на свой счёт, а потом ввести специальный код.

- Телефонный номер-«грабитель»: платный номер, за один звонок на который со счёта списывается денежная сумма. (Например, «Списание на сумму 4 360 рублей успешно выполнено. Справка по телефону…»).

- Простой код от оператора связи: предложение услуги или другой выгоды – достаточно ввести код, который на самом деле спишет средства с Вашего счёта. (Например, «5 дней на безлимитные звонки по городу и краю, жми …»

- Штрафные санкции и угроза отключения номера: якобы за нарушение договора с оператором Вашей мобильной связи.

- Ошибочный перевод средств: просят вернуть деньги, а потом дополнительно снимают сумму по чеку.

- Услуга, якобы позволяющая получить доступ к SMS и звонкам другого человека.

Часто жертвами мошенников становятся пожилые люди. Важно донести эту информацию до своих родственников и знакомых.

Если Вы сомневаетесь, что звонивший действительно ваш друг или родственник, постарайтесь перезвонить на его реальный мобильный телефон. Если телефон отключён, постарайтесь связаться с его коллегами, друзьями или близкими для уточнения информации.

Помните, что никто не имеет права требовать коды с карт экспресс-оплаты!

Оформление выигрыша никогда не происходит только по телефону или Интернету. Если Вас не просят приехать в офис организатора акции с документами – это мошенничество.

Не ленитесь перезванивать своему мобильному оператору для уточнения правил акции, новых тарифов и условий разблокирования якобы заблокированного номера.

Для возврата средств при якобы ошибочном переводе существует чек. Не возвращайте деньги – их вернет оператор.

Услуга «узнайте SMS и телефонные переговоры» может оказываться исключительно операторами сотовой связи и в установленном законом порядке.



Необходимо:

- отметить в телефонной книжке мобильного телефона номера всех родственников, друзей и знакомых;

- не реагировать на SMS без подписи с незнакомых номеров;

- внимательно относиться к звонкам с незнакомых номеров.