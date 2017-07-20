Чем заняться владивостокским школьникам летом?

С наступлением каникул у детей становится больше свободного времени

Владивосток, четверг, 20 июля , РИА Vladnews.

С наступлением каникул у детей становится больше свободного времени. Муниципальные городские библиотеки предлагают детям программы летнего чтения и участие в содержательных познавательных и творческих мероприятиях. Корреспондент РИА VladNews посетил одно из таких мероприятий - «Галерея комнатных растений», проводимое библиотекой им. И.У. Басаргина.

Дети получат от участия в библиотечных мероприятиях позитивные впечатления, развивают творчество, пробуждают интерес к книге, чтению, а также личностному общению в комфортных условиях библиотеки.

Мероприятия будут проводиться до конца августа. Участие - бесплатно. Дети находятся под присмотром взрослых, читают, познают, учатся выступать, играют, смотрят кино и мультики, обсуждают книги.

Программа:

Чтения вслух, беседы о книгах

«Сказки-невелички на одной страничке» (Малая гостиная). Июль: по пятницам 12:00-13:00. Библиотека №21 - ул. Нейбута, 45. Тел.: +7(423) 264-15-60;

«Читаем вместе! Читаем вслух!» (Час чтения 6+). Июнь-август: по пятницам 15:00-16:00. Библиотека № 7 - ул. Калинина, 281. Тел.: +7(423) 227-37-84;

«Сказки вслух с чаепитием» (Час чтения 6+). Июнь-август: 1-й, 3-й четверг 12:00-13:00. Библиотека № 3 - ул. Хабаровская, 19. Тел.: +7(423) 245-32-63.

Студии, кружки, школы

«Удивительный мир рядом» (Лаборатория природоведческая 10+). Июнь, июль: по средам 16:00-18.00; четверг 11:00-13:00. Библиотека им. И.У. Басаргина - ул. Юмашева, 8. Тел.: +7(423) 244-02-94;

«Окно» (Студия театральная 8+). Июнь, июль: по средам 14:00-16:00. Библиотека им. И.У. Басаргина - ул. Юмашева, 8. Тел.: +7(423) 244-02-94;

«Юный природовед» (Кружок экологический 7+). Июнь-август: 2-я, 4-я среда месяца 15:00-16:00. Библиотека № 14 - ул. Полярная, 7. Тел.: +7(423) 225-56-75;

«Тепло наших сердец» (Кружок литературный 6+). Июнь: по средам 15:00-16.30. Библиотека № 4 - ул. Светланская, 205. Тел.: +7(423) 226-91-44;

«Разноцветное лето» (Кружок эстетический 6+). Июнь-август: по пятницам 15:00-16:00. Библиотека им. Н.Н. Муравьева-Амурского - ул. Калинина, 21. Тел.: +7(423) 227-84-10;

«В мире дикой природы» (Лицей для малышей 6+). С 9 июня - август: по пятницам 10:00-10:30. Библиотека № 4 - ул. Светланская, 205. Тел.: +7(423) 226-91-44;

«Школа этикета» (Манеры, одежда, речь 7+). Август: по четвергам 14:00-15:00. Библиотека № 15 - ул. Волкова, 11. Тел.: +7(423) 228-82-19;

«Школа поваренка» (Кружок кулинарный 7+). Июль: по четвергам 14:00-15:00. Библиотека № 15 - ул. Волкова, 11. Тел.: +7(423) 228-82-19;

«Час шахмат» (Кружок шахматный 7+). Июнь-август: по субботам 13:00-14:00. Библиотека № 17 - ул. Иртышская, 42. Тел.: +7(423) 236-71-00.

Мастерские творчества (прикладное, художественное творчество)

«Взяли краски в руки – и не стало скуки!» (Час раскраски 6+). Июнь-август: по четвергам 15:00-16:00. Библиотека № 16 - ул. Котельникова, 20. Тел.: +7(423) 220-28-52;

«Бумажный зоопарк» (Творческая мастерская 7+). Июнь-август: 2-ой, 4-ый четверг 15:00-16:30. Библиотека №9 - ул. Талалихина, 5. Тел.: +7(423) 263-86-28;

«Рукодельные чудеса» (Творческая мастерская 7+). Июнь-август: по четвергам 15:00-16:30. Библиотека № 7 - ул. Калинина, 281. Тел.: +7(423) 227-37-84;

«Смайлики» (Творческие мастерские 7+). Июнь, август: по вторникам, пятницам 12:00-13:00. Библиотека им. И.У. Басаргина - ул. Юмашева, 8. Тел.: +7(423) 244-02-94;

Творческая мастерская (Поделки из бумаги 7+). Июнь-август: по вторникам 16:00-18:00. Библиотека № 8 - ул. Приморская, 5. Тел.: +7(423) 260-25-83;

«Час творчества и вдохновения» (Мастер-класс 6+). Июнь-август: 2-й, 4-й четверг 12:00-13:00. Библиотека № 3 - ул. Хабаровская, 19. Тел.: +7(423) 245-32-63;

«Маленький волшебник» (Творческая мастерская 7+). Июнь: 10, 24; июль: 8, 22; август: 12,26; 14:00-15:00. Библиотека №13 - ул. Русская, 78. Тел.: +7(423) 232-55-96;

«Летние мотивы» (Мастер-класс 7+). Июнь: по средам 14:00-15:00. Библиотека № 15 - ул. Волкова, 11. Тел.: +7(423) 228-82-19;

«Волшебная корзинка» (Уроки вязания 7+). Июнь: 7, 21 13:00-14:00; июль: 5, 19 13:00-14:00. Библиотека № 20 - пр-кт 100летие Владивостока, 128-а. Тел.: +7(423) 231-69-99;

"Айболит Читайкин" (Мастерская по ремонту книг 7+). Июнь: 8, 15, 22; 12:00-13:00. Библиотека №21 - ул. Нейбута, 45. Тел.: +7(423) 264-15-60.

Кинозалы

«Калейдоскоп» (Мульти-зал 7+). Июнь-август: по субботам 13:00-14:00. Библиотека им. И.У. Басаргина - ул. Юмашева, 8. Тел.: +7(423) 244-02-94;

«Любимые мультфильмы» (Кинозал 7+). С 10-го июня, июль: по субботам; август: по вторникам, четвергам, субботам 13:00-14:00. Библиотека № 5 - ул. Леонова, 21. Тел.: +7(423) 249-54-99;

«Герои книг зовут в кино» (Киногостиная 6+). Июнь-август: по субботам 12:00-14:00. Библиотека № 4 - ул. Светланская, 205. Тел.: +7(423) 226-91-44;

«Летний» (Детский кинотеатр 7+). Июнь: 3, 17; июль: 1, 15, 29; август: 5, 19 14:00-14:40. Библиотека №13 - ул. Русская, 78. Тел.: +7(423) 232-55-96;

«Ералаш» (Мульткино 6+). Июнь-август: по вторникам-пятницам 15:00-16:00. Библиотека № 8 - ул. Приморская, 5. Тел.: +7(423) 260-25-83.

Игротеки (настольные развивающие, образовательные игры)