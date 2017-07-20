Чем заняться владивостокским школьникам летом?

С наступлением каникул у детей становится больше свободного времени. Муниципальные городские библиотеки предлагают детям программы летнего чтения и участие в содержательных познавательных и творческих мероприятиях. Корреспондент РИА VladNews посетил одно из таких мероприятий - «Галерея комнатных растений», проводимое библиотекой им. И.У. Басаргина.
Дети получат от участия в библиотечных мероприятиях позитивные впечатления, развивают творчество, пробуждают интерес к книге, чтению, а также личностному общению в комфортных условиях библиотеки.
Мероприятия будут проводиться до конца августа. Участие - бесплатно. Дети находятся под присмотром взрослых, читают, познают, учатся выступать, играют, смотрят кино и мультики, обсуждают книги.
Программа:
Чтения вслух, беседы о книгах
- «Сказки-невелички на одной страничке» (Малая гостиная). Июль: по пятницам 12:00-13:00. Библиотека №21 - ул. Нейбута, 45. Тел.: +7(423) 264-15-60;
- «Читаем вместе! Читаем вслух!» (Час чтения 6+). Июнь-август: по пятницам 15:00-16:00. Библиотека № 7 - ул. Калинина, 281. Тел.: +7(423) 227-37-84;
- «Сказки вслух с чаепитием» (Час чтения 6+). Июнь-август: 1-й, 3-й четверг 12:00-13:00. Библиотека № 3 - ул. Хабаровская, 19. Тел.: +7(423) 245-32-63.
Студии, кружки, школы
- «Удивительный мир рядом» (Лаборатория природоведческая 10+). Июнь, июль: по средам 16:00-18.00; четверг 11:00-13:00. Библиотека им. И.У. Басаргина - ул. Юмашева, 8. Тел.: +7(423) 244-02-94;
- «Окно» (Студия театральная 8+). Июнь, июль: по средам 14:00-16:00. Библиотека им. И.У. Басаргина - ул. Юмашева, 8. Тел.: +7(423) 244-02-94;
- «Юный природовед» (Кружок экологический 7+). Июнь-август: 2-я, 4-я среда месяца 15:00-16:00. Библиотека № 14 - ул. Полярная, 7. Тел.: +7(423) 225-56-75;
- «Тепло наших сердец» (Кружок литературный 6+). Июнь: по средам 15:00-16.30. Библиотека № 4 - ул. Светланская, 205. Тел.: +7(423) 226-91-44;
- «Разноцветное лето» (Кружок эстетический 6+). Июнь-август: по пятницам 15:00-16:00. Библиотека им. Н.Н. Муравьева-Амурского - ул. Калинина, 21. Тел.: +7(423) 227-84-10;
- «В мире дикой природы» (Лицей для малышей 6+). С 9 июня - август: по пятницам 10:00-10:30. Библиотека № 4 - ул. Светланская, 205. Тел.: +7(423) 226-91-44;
- «Школа этикета» (Манеры, одежда, речь 7+). Август: по четвергам 14:00-15:00. Библиотека № 15 - ул. Волкова, 11. Тел.: +7(423) 228-82-19;
- «Школа поваренка» (Кружок кулинарный 7+). Июль: по четвергам 14:00-15:00. Библиотека № 15 - ул. Волкова, 11. Тел.: +7(423) 228-82-19;
- «Час шахмат» (Кружок шахматный 7+). Июнь-август: по субботам 13:00-14:00. Библиотека № 17 - ул. Иртышская, 42. Тел.: +7(423) 236-71-00.
Мастерские творчества (прикладное, художественное творчество)
- «Взяли краски в руки – и не стало скуки!» (Час раскраски 6+). Июнь-август: по четвергам 15:00-16:00. Библиотека № 16 - ул. Котельникова, 20. Тел.: +7(423) 220-28-52;
- «Бумажный зоопарк» (Творческая мастерская 7+). Июнь-август: 2-ой, 4-ый четверг 15:00-16:30. Библиотека №9 - ул. Талалихина, 5. Тел.: +7(423) 263-86-28;
- «Рукодельные чудеса» (Творческая мастерская 7+). Июнь-август: по четвергам 15:00-16:30. Библиотека № 7 - ул. Калинина, 281. Тел.: +7(423) 227-37-84;
- «Смайлики» (Творческие мастерские 7+). Июнь, август: по вторникам, пятницам 12:00-13:00. Библиотека им. И.У. Басаргина - ул. Юмашева, 8. Тел.: +7(423) 244-02-94;
- Творческая мастерская (Поделки из бумаги 7+). Июнь-август: по вторникам 16:00-18:00. Библиотека № 8 - ул. Приморская, 5. Тел.: +7(423) 260-25-83;
- «Час творчества и вдохновения» (Мастер-класс 6+). Июнь-август: 2-й, 4-й четверг 12:00-13:00. Библиотека № 3 - ул. Хабаровская, 19. Тел.: +7(423) 245-32-63;
- «Маленький волшебник» (Творческая мастерская 7+). Июнь: 10, 24; июль: 8, 22; август: 12,26; 14:00-15:00. Библиотека №13 - ул. Русская, 78. Тел.: +7(423) 232-55-96;
- «Летние мотивы» (Мастер-класс 7+). Июнь: по средам 14:00-15:00. Библиотека № 15 - ул. Волкова, 11. Тел.: +7(423) 228-82-19;
- «Волшебная корзинка» (Уроки вязания 7+). Июнь: 7, 21 13:00-14:00; июль: 5, 19 13:00-14:00. Библиотека № 20 - пр-кт 100летие Владивостока, 128-а. Тел.: +7(423) 231-69-99;
- "Айболит Читайкин" (Мастерская по ремонту книг 7+). Июнь: 8, 15, 22; 12:00-13:00. Библиотека №21 - ул. Нейбута, 45. Тел.: +7(423) 264-15-60.
Кинозалы
- «Калейдоскоп» (Мульти-зал 7+). Июнь-август: по субботам 13:00-14:00. Библиотека им. И.У. Басаргина - ул. Юмашева, 8. Тел.: +7(423) 244-02-94;
- «Любимые мультфильмы» (Кинозал 7+). С 10-го июня, июль: по субботам; август: по вторникам, четвергам, субботам 13:00-14:00. Библиотека № 5 - ул. Леонова, 21. Тел.: +7(423) 249-54-99;
- «Герои книг зовут в кино» (Киногостиная 6+). Июнь-август: по субботам 12:00-14:00. Библиотека № 4 - ул. Светланская, 205. Тел.: +7(423) 226-91-44;
- «Летний» (Детский кинотеатр 7+). Июнь: 3, 17; июль: 1, 15, 29; август: 5, 19 14:00-14:40. Библиотека №13 - ул. Русская, 78. Тел.: +7(423) 232-55-96;
- «Ералаш» (Мульткино 6+). Июнь-август: по вторникам-пятницам 15:00-16:00. Библиотека № 8 - ул. Приморская, 5. Тел.: +7(423) 260-25-83.
Игротеки (настольные развивающие, образовательные игры)
- "Мосигра" (Игротека для детей и родителей 10+). Июнь, июль: по воскресеньям 14:00-18.00. Библиотека «БУК» - ул. Светланская, 55. Тел.: +7(423) 222-35-73;
- "Играй! Отгадывай! Рисуй!" (Игротека по страницам журналов 6+). Июнь-август: по вторникам, средам 15:00-17:00. Библиотеки № 7 - ул. Калинина, 281. Тел.: +7(423) 227-37-84;
- Игротека (Настольные развивающие игры 6+). Июнь-август: по вторникам-пятницам 14:00-15:00. Библиотека № 8 - ул. Приморская, 5. Тел.: +7(423) 260-25-83;
- Игротека (Настольные развивающие игры 6+). Июнь-август: по пятницам 14:00-16:00. Библиотека № 20 - пр-кт 100-летие Владивостока, 128-а. Тел.: +7(423) 231-69-99;
- Игротека («По страницам журналов» +7). Август: по средам, пятницам, воскресеньям 12:00-15:00. Библиотека № 5 - ул. Леонова, 21. Тел.: +7(423) 249-54-99.