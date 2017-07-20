Приморцев рассмешило видео, на котором мужчина качает на качелях собаку 16:54, 20 июля Приморцев рассмешило видео, на котором мужчина качает на качелях собаку (Видео)
Трое иностранцев совершали дерзкое нападение во Владивостоке 16:34, 20 июля Трое иностранцев совершали дерзкое нападение во Владивостоке
МЧС Приморья прогнозирует повторение «Лайонрока» 16:01, 20 июля МЧС Приморья прогнозирует повторение «Лайонрока»
Новостная лента
Июль, 20 четверг
18:36
Богиня приморской криминалистики Аврора Римская: После работы я мысленно снимаю мундир… Эксклюзив
18:36
Игорь Пушкарёв появился на обложке журнала Эксклюзив
18:36
Интернет-конференция: Народный рейтинг управляющих компаний
18:22
В пригороде Находки горела база отдыха
18:07
Чем заняться владивостокским школьникам летом? Адреса
17:52
Крупнейший резидент планирует построить в приморской ТОР зерновой терминал
17:38
Во Владивостоке состоялась презентация книги «Шорохи прошлого» Фото
17:27
Как пройдет ВЭФ во Владивостоке: последние новости
17:20
Владивостокский Hyatt снова попытаются продать в Москве - пусть и с убытком для Приморья
17:16
Приморский мошенник наживался на моряках по-крупному
17:05
Приморское село снова отрезано от «большой земли» Фото
16:58
Стихия повалила деревья во Владивостоке
16:54
Приморцев рассмешило видео, на котором мужчина качает на качелях собаку Видео
16:42
В Артеме сгорела летняя кухня
16:34
Трое иностранцев совершали дерзкое нападение во Владивостоке
16:22
Приморский океанариум прокомментировал стимулирующие выплаты сотрудникам Фото
16:11
Приморские водители признались, чем занимаются за рулем
16:01
МЧС Приморья прогнозирует повторение «Лайонрока»
15:49
Приморский поселок бунтует против строительства угольного терминала Эксклюзив
15:38
Потребительская корзина в Приморье стала дешевле
15:24
«Адмирал» проведет матч со сборной Кореи
15:12
Приморцы раскрыли тайну происхождения ДТП на дорогах
15:01
​Сокамерника Игоря Пушкарева больше месяца незаконно держали под арестом
14:52
Бывший сотрудник таможни осужден на пять лет
14:42
Самочувствие приморцев напрямую зависит от погоды
14:31
Суд определил меру пресечения подозреваемому в убийстве охранника во Владивостоке
14:20
На Дальнем Востоке горят леса
14:11
Рейс Терней-Владивосток отменен
14:09
К вечеру в крае ожидаются сильные дожди с грозами
13:58
Приморские водители «доэкономились» на продуктах и бензине
13:46
Во Владивостоке отремонтируют спуск на Капитана Шефнера Фото
13:35
Уровень воды в реках Приморья колеблется до 20 см
13:24
Вода на Шаморе насторожила экспертов
Будете ли вы купаться в море после сообщений об акулах в акватории Владивостока?

Электронные версии
4167 (106) от 20 июля 2017 Электронная версия газеты Владивосток
Художники показали лицо современного поколения
На пятизвездочный недострой не нашлось желающих
Ну здравствуй, напарник
Продавцов и покупателей учили распознавать фальшивки
Таксист – смертельно опасная профессия
69 от 01 июня 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Откуда хвори?
Твой год, липа!
Цветоводы представляют свои коллекции
Садоводство будут курировать
Выращиваем виноград и делаем вино
Культура

Чем заняться владивостокским школьникам летом?

С наступлением каникул у детей становится больше свободного времени
Фото: Татьяна Грань, РИА VladNews Фото: Татьяна Грань, РИА VladNews
Владивосток, четверг, 20 июля , РИА Vladnews.

С наступлением каникул у детей становится больше свободного времени. Муниципальные городские библиотеки предлагают детям программы летнего чтения и участие в содержательных познавательных и творческих мероприятиях. Корреспондент РИА VladNews посетил одно из таких мероприятий - «Галерея комнатных растений», проводимое библиотекой им. И.У. Басаргина.

Дети получат от участия в библиотечных мероприятиях позитивные впечатления, развивают творчество, пробуждают интерес к книге, чтению, а также личностному общению в комфортных условиях библиотеки.

Мероприятия будут проводиться до конца августа. Участие - бесплатно. Дети находятся под присмотром взрослых, читают, познают, учатся выступать, играют, смотрят кино и мультики, обсуждают книги. 

Программа:

Чтения вслух, беседы о книгах

  • «Сказки-невелички на одной страничке» (Малая гостиная). Июль: по пятницам 12:00-13:00. Библиотека №21 - ул. Нейбута, 45. Тел.: +7(423) 264-15-60;
  • «Читаем вместе! Читаем вслух!» (Час чтения 6+). Июнь-август: по пятницам 15:00-16:00. Библиотека № 7 - ул. Калинина, 281. Тел.: +7(423) 227-37-84;
  • «Сказки вслух с чаепитием» (Час чтения 6+). Июнь-август: 1-й, 3-й четверг 12:00-13:00. Библиотека № 3 - ул. Хабаровская, 19. Тел.: +7(423) 245-32-63.

Студии, кружки, школы

  • «Удивительный мир рядом» (Лаборатория природоведческая 10+). Июнь, июль: по средам 16:00-18.00; четверг 11:00-13:00. Библиотека им. И.У. Басаргина - ул. Юмашева, 8. Тел.: +7(423) 244-02-94;
  • «Окно» (Студия театральная 8+). Июнь, июль: по средам 14:00-16:00. Библиотека им. И.У. Басаргина - ул. Юмашева, 8. Тел.: +7(423) 244-02-94;
  • «Юный природовед» (Кружок экологический 7+). Июнь-август: 2-я, 4-я среда месяца 15:00-16:00. Библиотека № 14 - ул. Полярная, 7. Тел.: +7(423) 225-56-75;
  • «Тепло наших сердец» (Кружок литературный 6+). Июнь: по средам 15:00-16.30. Библиотека № 4 - ул. Светланская, 205. Тел.: +7(423) 226-91-44;
  • «Разноцветное лето» (Кружок эстетический 6+). Июнь-август: по пятницам 15:00-16:00. Библиотека им. Н.Н. Муравьева-Амурского - ул. Калинина, 21. Тел.: +7(423) 227-84-10;
  • «В мире дикой природы» (Лицей для малышей 6+). С 9 июня - август: по пятницам 10:00-10:30. Библиотека № 4 - ул. Светланская, 205. Тел.: +7(423) 226-91-44;
  • «Школа этикета» (Манеры, одежда, речь 7+). Август: по четвергам 14:00-15:00. Библиотека № 15 - ул. Волкова, 11. Тел.: +7(423) 228-82-19;
  • «Школа поваренка» (Кружок кулинарный 7+). Июль: по четвергам 14:00-15:00. Библиотека № 15 - ул. Волкова, 11. Тел.: +7(423) 228-82-19;
  • «Час шахмат» (Кружок шахматный 7+). Июнь-август: по субботам 13:00-14:00. Библиотека № 17 - ул. Иртышская, 42. Тел.: +7(423) 236-71-00.

Мастерские творчества (прикладное, художественное творчество)

  • «Взяли краски в руки – и не стало скуки!» (Час раскраски 6+). Июнь-август: по четвергам 15:00-16:00. Библиотека № 16 - ул. Котельникова, 20. Тел.: +7(423) 220-28-52;
  • «Бумажный зоопарк» (Творческая мастерская 7+). Июнь-август: 2-ой, 4-ый четверг 15:00-16:30. Библиотека №9 - ул. Талалихина, 5. Тел.: +7(423) 263-86-28;
  • «Рукодельные чудеса» (Творческая мастерская 7+). Июнь-август: по четвергам 15:00-16:30. Библиотека № 7 - ул. Калинина, 281. Тел.: +7(423) 227-37-84;
  • «Смайлики» (Творческие мастерские 7+). Июнь, август: по вторникам, пятницам 12:00-13:00. Библиотека им. И.У. Басаргина - ул. Юмашева, 8. Тел.: +7(423) 244-02-94;
  • Творческая мастерская (Поделки из бумаги 7+). Июнь-август: по вторникам 16:00-18:00. Библиотека № 8 - ул. Приморская, 5. Тел.: +7(423) 260-25-83;
  • «Час творчества и вдохновения» (Мастер-класс 6+). Июнь-август: 2-й, 4-й четверг 12:00-13:00. Библиотека № 3 - ул. Хабаровская, 19. Тел.: +7(423) 245-32-63;
  • «Маленький волшебник» (Творческая мастерская 7+). Июнь: 10, 24; июль: 8, 22; август: 12,26; 14:00-15:00. Библиотека №13 - ул. Русская, 78. Тел.: +7(423) 232-55-96;
  • «Летние мотивы» (Мастер-класс 7+). Июнь: по средам 14:00-15:00. Библиотека № 15 - ул. Волкова, 11. Тел.: +7(423) 228-82-19;
  • «Волшебная корзинка» (Уроки вязания 7+). Июнь: 7, 21 13:00-14:00; июль: 5, 19 13:00-14:00. Библиотека № 20 - пр-кт 100летие Владивостока, 128-а. Тел.: +7(423) 231-69-99;
  • "Айболит Читайкин" (Мастерская по ремонту книг 7+). Июнь: 8, 15, 22; 12:00-13:00. Библиотека №21 - ул. Нейбута, 45. Тел.: +7(423) 264-15-60.

Кинозалы

  • «Калейдоскоп» (Мульти-зал 7+). Июнь-август: по субботам 13:00-14:00. Библиотека им. И.У. Басаргина - ул. Юмашева, 8. Тел.: +7(423) 244-02-94;
  • «Любимые мультфильмы» (Кинозал 7+). С 10-го июня, июль: по субботам; август: по вторникам, четвергам, субботам 13:00-14:00. Библиотека № 5 - ул. Леонова, 21. Тел.: +7(423) 249-54-99;
  • «Герои книг зовут в кино» (Киногостиная 6+). Июнь-август: по субботам 12:00-14:00. Библиотека № 4 - ул. Светланская, 205. Тел.: +7(423) 226-91-44;
  • «Летний» (Детский кинотеатр 7+). Июнь: 3, 17; июль: 1, 15, 29; август: 5, 19 14:00-14:40. Библиотека №13 - ул. Русская, 78. Тел.: +7(423) 232-55-96;
  • «Ералаш» (Мульткино 6+). Июнь-август: по вторникам-пятницам 15:00-16:00. Библиотека № 8 - ул. Приморская, 5. Тел.: +7(423) 260-25-83.

Игротеки (настольные развивающие, образовательные игры)

  • "Мосигра" (Игротека для детей и родителей 10+). Июнь, июль: по воскресеньям 14:00-18.00. Библиотека «БУК» - ул. Светланская, 55. Тел.: +7(423) 222-35-73;
  • "Играй! Отгадывай! Рисуй!" (Игротека по страницам журналов 6+). Июнь-август: по вторникам, средам 15:00-17:00. Библиотеки № 7 - ул. Калинина, 281. Тел.: +7(423) 227-37-84;
  • Игротека (Настольные развивающие игры 6+). Июнь-август: по вторникам-пятницам 14:00-15:00. Библиотека № 8 - ул. Приморская, 5. Тел.: +7(423) 260-25-83;
  • Игротека (Настольные развивающие игры 6+). Июнь-август: по пятницам 14:00-16:00. Библиотека № 20 - пр-кт 100-летие Владивостока, 128-а. Тел.: +7(423) 231-69-99;
  • Игротека («По страницам журналов» +7). Август: по средам, пятницам, воскресеньям 12:00-15:00. Библиотека № 5 - ул. Леонова, 21. Тел.: +7(423) 249-54-99.

Автор фоторепортажа: Татьяна Грань, РИА VladNews

comments powered by Disqus
Похожие новости
«Парус»: вторая часть отборочного тура фестиваля пройдёт во Владивостоке
02:31, 19 июля 2017 «Парус»: вторая часть отборочного тура фестиваля пройдёт во Владивостоке

Первая часть отборочного тура состоялась в субботу, 15 июля

Владимир Шкляров: мы практически ничего не успели посмотреть во Владивостоке
16:55, 18 июля 2017 Владимир Шкляров: мы практически ничего не успели посмотреть во Владивостоке

Премьер Мариинского театра после фестиваля "Мариинский" собирается на гастроли в Лондон

Работников торговли Владивостока ждет торжественное мероприятие
12:17, 18 июля 2017 Работников торговли Владивостока ждет торжественное мероприятие

В программе - чествование лучших представителей этой отрасли города Владивостока и праздничный концерт

Фотовыставка «Огни Владивостока» работает в центре современного искусства «Артэтаж»
11:58, 18 июля 2017 Фотовыставка «Огни Владивостока» работает в центре современного искусства «Артэтаж»

Фотограф Павел Ванифатов

В США пустят с молотка пластинку, подписанную Джоном Ленноном для своего убийцы
01:22, 18 июля 2017 В США пустят с молотка пластинку, подписанную Джоном Ленноном для своего убийцы

Леннон был убит через пять часов после того, как оставил этот автограф

Приморье присоединится к всероссийской акции «Ночь кино»
23:30, 17 июля 2017 Приморье присоединится к всероссийской акции «Ночь кино»

В голосовании, которое продлится до 25 июля, принимают участие 15 картин

Отборочный тур второго фестиваля имени Владимира Высоцкого «Парус» проходит во Владивостоке
15:57, 17 июля 2017 Отборочный тур второго фестиваля имени Владимира Высоцкого «Парус» проходит во Владивостоке

В состав жюри отборочного этапа фестиваля вошли авторитетные представители творческого сообщества