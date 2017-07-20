Торжественное собрание в честь Дня работника торговли состоялось во Владивостоке

Завершилось торжество концертной программой

Владивосток, четверг, 20 июля , РИА Vladnews.

Вчера, 19 июля, в администрации Владивостока состоялось торжественное собрание, посвященное Дню работника торговли, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации города. С профессиональным праздником работников и ветеранов отрасли поздравила заместитель главы администрации Владивостока Наталья Зубова.

«Рынок потребительских услуг – одна из важнейших сфер жизнеобеспечения горожан. Владивосток благодаря вам является крупнейшим торговым центром Дальнего Востока. Оборот розничной торговли за 2016 год во Владивостоке составляет более 65 миллиардов рублей. Это 84 процента от всего оборота Приморья, - отметила Наталья Зубова. - Вместе с вами уже 8 лет развиваем программу социальной поддержки населения. В ней сегодня участвует 21 магазин, где продаются товары с минимальной торговой наценкой, а также 95 автолавок».

За многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм, вклад предприятий малого и среднего бизнеса в экономику города вице-мэр вручила представителям отрасли почетные грамоты, благодарственные письма и памятные подарки. Также с Днем работника торговли присутствующих поздравила председатель городской думы Елена Новицкая и другие.