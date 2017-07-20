Еще одну улицу во Владивостоке затопило после дождя 20:00, 20 июля Еще одну улицу во Владивостоке затопило после дождя (Фото и Видео)
В Приморье пропал мужчина 19:00, 20 июля В Приморье пропал мужчина (Фото)
Приморцев рассмешило видео, на котором мужчина качает на качелях собаку 16:54, 20 июля Приморцев рассмешило видео, на котором мужчина качает на качелях собаку (Видео)
Новостная лента
Июль, 20 четверг
23:08
Богиня приморской криминалистики Аврора Римская: После работы я мысленно снимаю мундир… Эксклюзив
23:08
Игорь Пушкарёв появился на обложке журнала Эксклюзив
23:08
Интернет-конференция: Народный рейтинг управляющих компаний
22:17
Корвет «Совершенный» ввели в состав Военно-Морского флота России Фото
21:32
В летних пришкольных лагерях Владивостока ребята занимаются спортом и творчеством
20:28
Во Владивостоке появится новый детский садик Фото
20:00
Еще одну улицу во Владивостоке затопило после дождя Фото и Видео
19:33
ГАИ вновь смогут останавливать машины вне постов
19:00
В Приморье пропал мужчина Фото
18:40
Во Владивостоке участились случаи телефонного мошенничества
18:22
В пригороде Находки горела база отдыха
18:07
Чем заняться владивостокским школьникам летом? Адреса
17:52
Крупнейший резидент планирует построить в приморской ТОР зерновой терминал
17:38
Во Владивостоке состоялась презентация книги «Шорохи прошлого» Фото
17:27
Как пройдет ВЭФ во Владивостоке: последние новости
17:20
Владивостокский Hyatt снова попытаются продать в Москве - пусть и с убытком для Приморья
17:16
Приморский мошенник наживался на моряках по-крупному
17:05
Приморское село снова отрезано от «большой земли» Фото
16:58
Стихия повалила деревья во Владивостоке
16:54
Приморцев рассмешило видео, на котором мужчина качает на качелях собаку Видео
16:42
В Артеме сгорела летняя кухня
16:34
Трое иностранцев совершали дерзкое нападение во Владивостоке
16:22
Приморский океанариум прокомментировал стимулирующие выплаты сотрудникам Фото
16:11
Приморские водители признались, чем занимаются за рулем
16:01
МЧС Приморья прогнозирует повторение «Лайонрока»
15:49
Приморский поселок бунтует против строительства угольного терминала Эксклюзив
15:38
Потребительская корзина в Приморье стала дешевле
15:24
«Адмирал» проведет матч со сборной Кореи
15:12
Приморцы раскрыли тайну происхождения ДТП на дорогах
15:01
​Сокамерника Игоря Пушкарева больше месяца незаконно держали под арестом
14:52
Бывший сотрудник таможни осужден на пять лет
14:42
Самочувствие приморцев напрямую зависит от погоды
14:31
Суд определил меру пресечения подозреваемому в убийстве охранника во Владивостоке
Будете ли вы купаться в море после сообщений об акулах в акватории Владивостока?

Электронные версии
4167 (106) от 20 июля 2017 Электронная версия газеты Владивосток
Художники показали лицо современного поколения
На пятизвездочный недострой не нашлось желающих
Ну здравствуй, напарник
Продавцов и покупателей учили распознавать фальшивки
Таксист – смертельно опасная профессия
69 от 01 июня 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Откуда хвори?
Твой год, липа!
Цветоводы представляют свои коллекции
Садоводство будут курировать
Выращиваем виноград и делаем вино
Общество

Корвет «Совершенный» ввели в состав Военно-Морского флота России

Этому событию предшествовало успешное выполнение программы заводских ходовых и государственных испытаний
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, четверг, 20 июля , РИА Vladnews.

Сегодня, 20 июля, корвет «Совершенный»ввели в состав Военно-Морского флота России, сообщает корреспондент РИА VladNews. На новейшем корвете состоялся торжественный ритуал подъема Военно-морского флага Российской Федерации.

Корабль приказом Главнокомандующего ВМФ зачислен в состав ВМФ России и включен в боевой состав Тихоокеанскогофлота.

В митинге, посвященном подъему флага на корабле, приняли участие представители командования Тихоокеанского флота, завода, администрации края и ветераны Военно-Морского Флота.

Этому событию предшествовало успешное выполнение программы заводских ходовых и государственных испытаний, в процессе которых по прямому назначению проверялись все системы и вооружение корабля.

comments powered by Disqus
Похожие новости
В летних пришкольных лагерях Владивостока ребята занимаются спортом и творчеством
21:32, 20 июля 2017 В летних пришкольных лагерях Владивостока ребята занимаются спортом и творчеством

«Весёлые старты» и всевозможные мастер-классы:

ГАИ вновь смогут останавливать машины вне постов
19:33, 20 июля 2017 ГАИ вновь смогут останавливать машины вне постов

Данное право было отменено пять лет назад

Как пройдет ВЭФ во Владивостоке: последние новости
17:27, 20 июля 2017 Как пройдет ВЭФ во Владивостоке: последние новости

Стало известно, какие экспозиции представят регионы на «Улице Дальнего Востока»

Стихия повалила деревья во Владивостоке
16:58, 20 июля 2017 Стихия повалила деревья во Владивостоке

В Приморье вновь объявлено штормовое предупреждение

Приморцев рассмешило видео, на котором мужчина качает на качелях собаку
16:54, 20 июля 2017 Приморцев рассмешило видео, на котором мужчина качает на качелях собаку

Питомец сам изъявил желание «развлечься»

Приморский океанариум прокомментировал стимулирующие выплаты сотрудникам
16:22, 20 июля 2017 Приморский океанариум прокомментировал стимулирующие выплаты сотрудникам

«Доброжелатели» продолжают «копать» под океанариум

Приморские водители признались, чем занимаются за рулем
16:11, 20 июля 2017 Приморские водители признались, чем занимаются за рулем

Почти 20 000 приморцев приняли участие в опросе