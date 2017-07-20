Этому событию предшествовало успешное выполнение программы заводских ходовых и государственных испытаний

Владивосток, четверг, 20 июля , РИА Vladnews.

Сегодня, 20 июля, корвет «Совершенный»ввели в состав Военно-Морского флота России, сообщает корреспондент РИА VladNews. На новейшем корвете состоялся торжественный ритуал подъема Военно-морского флага Российской Федерации.

Корабль приказом Главнокомандующего ВМФ зачислен в состав ВМФ России и включен в боевой состав Тихоокеанскогофлота.

В митинге, посвященном подъему флага на корабле, приняли участие представители командования Тихоокеанского флота, завода, администрации края и ветераны Военно-Морского Флота.

Этому событию предшествовало успешное выполнение программы заводских ходовых и государственных испытаний, в процессе которых по прямому назначению проверялись все системы и вооружение корабля.